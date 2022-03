Makeup Mistakes : मेकअप के दौरान ना करें ये 4 गलतियां वरना दिख सकती हैं उम्रदराज़

Makeup Mistakes That Make You Look Older : अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप ड्राई स्किन पर मेकअप करती हैं तो इससे मेकअप (Makeup) स्किन को तेजी से सोख लेगा और आपकी स्किन पर रिंकल्‍स बनने लगेंगे. ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी स्किन को पहले अच्‍छी तरह से नरिश कर लें. तो आइए जानते हैं कि मेकअप के दौरान किन गलतियों (Mistakes) की वजह से आप अधिक उम्र (Age) की नजर आ सकती हैं.