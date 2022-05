अचानक जाना है किसी फंक्शन में और दिख रहे हैं स्ट्रेच मार्क्स, तो मेकअप से इस तरह छुपाएं

How to hide stretch marks with makeup: शरीर के अलग-अलग हिस्सों और ख़ासकर पेट के आसपास उभरे स्ट्रेच मार्क्स महिलाओं को असहज महसूस करवाते हैं. इसे कम करने के लिए कई तरह के क्रीम, ऑयल और ट्रीटमेंट उपलब्ध है, लेकिन इनका असर दिखने में दिनों या महीनों तक की अवधि बीत जाती है. इसी वजह से कई बार महिलाएं ख़ास मौकों पर अपनी फेवरेट ड्रेस पहनने में संकोच करती हैं.

स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए घरेलू या मेडिकल, जो भी ट्रीटमेंट लिया जाए, वह लंबा समय लेती हैं. इससे इतर मेकअप एक ऐसा उपाय है, जिससे थोड़ी देर के लिए ही सही, स्टेच मार्क्स को छुपाया जा सकता है. सान्या विज़न एंड ब्यूटी क्लिनिक की आयुर्वेदिक ब्यूटी एक्सपर्ट डॉ. सुरभि सक्सेना बता रही हैं, उन मेकअप ट्रिक्स के बारे में जिसे अपनाकर किसी भी फंक्शन के लिए झटपट आप रेडी हो सकती हैं.

क्यों होते हैं स्ट्रेच मार्क्स?

प्रेग्नेंसी के बाद लगभग सभी महिलाओं के पेट पर स्ट्रेच मार्क्स के निशान उभर आते हैं. जब शरीर का वज़न अचानक से बढ़ता है, तब स्किन पर ज़ोर पड़ता है. इसकी वजह से त्वचा की ऊपरी परत फट जाती है और निचली परत नज़र आने लगती है. त्वचा पर उभरे ये खिंचाव ही स्ट्रेच मार्क्स होते है. प्रेग्नेंसी के अलावा मोटापे के शिकार पुरुष, बच्चों और महिलाओं में भी पेट, बाजुओं, गले और जांघ पर स्ट्रेच मार्क्स की समस्या देखी जाती है. यह निशान तब और अधिक नज़र आने लगते हैं, जब किसी का वज़न बढ़ने के बाद घटता है.मेकअप से छुपाएं स्ट्रेच मार्क्सशरीर के जिस हिस्से पर स्ट्रेच मार्क्स हैं, वहां फुल कवरेज फाउंडेशन का इस्तेमाल करें.ध्यान रहे कि फाउंडेशन का कलर स्किन टोन से एक शेड डार्क हो, ताकि वह हिस्सा शरीर से अलग न दिखें.कंसीलर दाग़-धब्बे छुपाने में मदद करता है. स्ट्रेच मार्क्स पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.ब्लेंडर की मदद से शरीर के उस हिस्से पर कलर करेक्टर लगाएं, जहां मार्क्स हैं, निशान छुप जाएंगे.मार्केट में कई रंग के कलर करेक्टर मिलते हैं, लेकिन शेड का चुनाव स्किन टोन के हिसाब से ही करें.

स्ट्रेच मार्क्स दूर करने के घरेलू नुस्ख़े

-ऑर्गन, कोकोनट या ऑलिव ऑयल से मसाज करें.-स्ट्रेच मार्क्स वाले हिस्से पर एग व्हाइट लगाएं.-आलू के रस से भी स्ट्रेच मार्क्स के गहरे निशान कम होते हैं.