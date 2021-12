Mental Health: मन में निगेटिविटी बहुत आ गई है तो इन पांच तरीकों से इसे दूर भगाएं

Easy tips to get rid of Negative thoughts: भागदौड़ भरी जिंदगी में कई तरह की परेशानियां लाजिमी है. ऐसे में मन में निगेटिविटी (Negativity) भी आती है. निगेटिविटी के कारण मन में खिझ, चिड़चिड़ापन, चिंता, परेशानी, रिश्तो में कड़वाहट आदि भी बढ़ते जाते हैं. मन में लगातार निगेटिविटी के कारण सिर्फ मानसिक परेशानियां ही नहीं बढ़ती हैं बल्कि कई तरह की शाररिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. लगातार नकारात्मक विचारों का पलना ब्लड प्रेशर (Blood pressure), डायबिटीज (Diabetes), हार्ट डिजीज (Heart disease), थकान, इंसोमेनिया आदि परेशानियों को जन्म दे सकता है.