Missing Day 2022 Wishes: रोज करते हैं उन्हें याद? मिंसिंग डे पर खास अंदाज में कहें 'Miss You'

Missing Day 2022 Wishes: 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे (Valentine’s Day) के बाद एंटी वैलेंटाइन वीक (Anti Valentine’s Week) की शुरुआत हो जाती है. इस हफ्ते में स्लैप डे, किक डे, फ्लर्टिंग डे आदि मनाए जाते हैं.जानकारी मुताबिक 20 फरवरी को मिसिंग डे (Missing Day) होता है. इस दिन लोग अपने पार्टनर या अपने चाहने वालों को उनकी अहमियत का एहसास कराते हैं.इस दिन दोस्तों को या किसी ऐसे शख्स को भी याद किया जा सकता है जो अब आपके साथ नहीं रहता. या आप रोज किसी को मिस करते हैं तो आज यानी मिसिंग डे पर उन्हें अपने दिल का हाल बता सकते हैं.

आप कॉल, लाइव चैट, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर या मैसेज कर उन्हें इस बात का एहसास करा सकते हैं कि आप उन्हें मिस करते हैं. भेजें कुछ खास मैसेजेस (Messages) और साथ में कह दीजिए आई मिस यू (I Miss You).तुमसे दूरी का जब सताने लगी, तुम्हारे साथ गुजरे हर पल की याद आने लगी, जब भी तुम्हें भूलने की कोशिश की मैंने तू दिल के और करीब आने लगी आई मिस यू हैप्पी मिसिंग डे

दूर रहने से दिलों के बीच फासला नहीं बढ़ता,प्यार हो तो उसका कभी एहसास नहीं मरताऐसा कोई पल नहीं जब मैं आपको याद नहीं करताI miss youहैप्पी मिसिंग डे 2022

सुकून अपने दिल का मैंने खो दिया, तुम्हारी याद ने मुझे तन्हाई के समंदर में डूबो दिया आई मिस यू

तुम कभी थे मेरे मुस्कुराने की वजह, तुम्हारी कमी ने मेरी पलकों को भिगो दिया. I miss you

आ जाती है आपकी याद शाम ढलते ही बुझ जाता है मेरा दिल चराग जलते ही आई मिस यू

आप की याद आती रही रात भर बेचैनी मुझे तड़पाती रही रात भर I miss you so much

याद आती हैं बातें तुम्हारी मुझे तुम भी बहुत याद आते हो आई मिस यू

भले ही रोज बात नहीं होतीतू याद न आए, ऐसी कोई रात नहीं होतीआई मिस यू, लव यू यार