Skin Care Tips: बारिश के मौसम में स्किन कैसे रखें चमकदार, एक्सपर्ट से जानें बेहतरीन टिप्स

How to Keep Skin Healthy in Rainy Season: उत्तर भारत में अगले कुछ सप्ताह में मानसून आने की संभावना है. बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. बारिश के मौसम में अधिकतर लोगों को घूमना फिरना पसंद होता है. कई बार मौसम बेहद सुहावना हो जाता है और लोग चाहकर भी खुद को मौसम का लुत्फ उठाने से नहीं रोक पाते. बारिश के मौसम को लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कई बार स्किन (Skin) की समस्याएं सामने आ जाती हैं. जैसे-जैसे वातावरण में नमी बढ़ती है, वैसे आपकी स्किन की चमक को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है. खासतौर से ऑयली और सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को इस मौसम में स्किन की अच्छी तरह देखभाल करने की जरूरत होती है.

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. युगल राजपूत (MD) के मुताबिक बारिश के मौसम में पसीना ज्यादा आता है और वातावरण में भी नमी रहती है. इसकी वजह से लोगों को स्किन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ह्यूमिडिटी और पसीने की वजह से शरीर के कई हिस्सों पर फंगल इन्फेक्शन, दाद, घमोरियां, एग्जिमा या एलर्जी हो जाती है. इसके अलावा चेहरे पर मुंहासे निकल आते हैं और हेयरफॉल भी होने लगता है. इसकी वजह बारिश का गंदा पानी और धूल-मिट्टी भी हो सकती है. इसलिए बाहर से आने के बाद स्किन को साफ करना चाहिए.

स्किन को हेल्दी रखने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

डॉ. युगल राजपूत कहते हैं कि इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. अगर आप बारिश में भीग जाएं तो घर आकर जल्दी से जल्दी गीले कपड़े उतार दें और साफ पानी से नहाएं. नहाने के बाद स्किन पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं. इससे नमी लॉक हो जाती है और परेशानियों का खतरा कम हो जाता है. मुंहासों से बचने के लिए हर दिन 2 बार फेसवॉश से चेहरा धोना चाहिए और मॉइश्चराइजर यूज़ करना चाहिए. फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीफंगल डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. हेयरफॉल से बचने के लिए शैंपू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

खान-पान का स्किन पर पड़ता है काफी असर

एक्सपर्ट के मुताबिक बारिश में त्वचा को हल्दी और चमकदार रखने के लिए हर दिन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए. मौसमी फलों को डाइट में शामिल कर लेना चाहिए. फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन, पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, जिससे त्वचा चमकदार बनती है. इसके अलावा जंक फूड से बचना चाहिए. कई बार जंक फूड में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मुंहासों और एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है. अगर आप मुंहासों की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है.