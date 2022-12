Most Used Spice: ये है पूरी दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला मसाला, जानें स्वाद-कीमत और अन्य रोचक बातें

Most Used Spice In The World: खाने में नमक सबसे जरूरी होता है. कोई भी सब्जी, दाल फास्ट फूड बिना नमक के बन ही नहीं सकता. बिना नमक उसमें स्वाद ही नहीं रहेगा. ठीक उसी प्रकार मसाले भी स्वाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. मसालों का उपयोग फास्टफूड से लेकर पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है. अब तो जितने प्रकार के व्यंजन, उतने प्रकार के मसाले भी आने लगे हैं. हर सब्जी, हर फास्टफूड के लिए अलग-अलग मसाले आने लगे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस मसाले को दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद या उपयोग किया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं उस मसाले का नाम और उससे जुड़ी खूबियां.

जिस मसाले को दुनियाभर में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है उसका नाम है काली मिर्च. भारत में लोग भले ही लाल या हरी मिर्च के तड़के के दीवाने हों, लेकिन दुनियाभर में काली मिर्च को अधिक पसंद किया जाता है. काली मिर्च का उपयोग फास्ट फूड से लेकर पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है. यहां आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि काली मिर्च से भी कई गुना अधिक उपयोग शिमला मिर्च के प्रॉसेस्ड सीड्स का किया जाता है. इसके 10 ग्राम के पैकेट की कीमत 200 रुपये से लेकर 1500 तक होती है. आइए अब हम आपको काली मिर्च से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं.

काली मिर्च से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां1. काली मिर्च का पौधा नहीं होता. यह यह लंबी-हरी लता (बेल) पर उगती है.2. काली मिर्च को उगने में लगभग 3 साल का समय लगता है. जबकि पूरी फसल देने में लगभग 7 से 8 साल तक लग जाते हैं.3. काली मिर्च के बेल की 20 साल की लाइफ होती है.4. काली मिर्च की बेल पर पहले बहुत से फूल आते हैं, बाद में ये फूल सूखते हैं और वहां छोटे-गोल हरे फल लग जाते हैं.5. शुरुआत में काली मिर्च, मटर के दानों जैसे होती है जो बाद में सूखकर लाल हो जाती है और फिर बाद में काली हो जाती है.6.नमक के बाद दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मसाला काली मिर्च है.