Skin Care Tips For Winter: सर्दियों में ये पैक स्किन के साथ होंठों को भी बनाएंगे सॉफ्ट एंड पिंक, ऐसे करें तैयार

Skin Care Tips For Winter: सर्दियों में केवल फेस की स्किन ही नहीं बल्कि होंठों, एड़ियों और बॉडी के अन्य पार्ट्स की त्वचा भी जल्दी रूखी और बेजान हो जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग फेस और लिप्स केयर के लिए अलग-अलग तरीके आजमाते हैं, जिसके लिए अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करते हैं. ऐसे में कुछ घरेलू चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, जो केवल फेस की स्किन को ही सॉफ्ट और पिंक (Soft and pink) नहीं बनाती हैं बल्कि लिप्स को भी कोमल और गुलाबी (Soft and pink) बनाने में मदद करती हैं.