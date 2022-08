Never Use These Things In Skin Care: स्किन केयर त्‍वचा की देखभाल के लिए जरूरी है. इसके लिए हम तरह तरह की नेचुरल चीजों का इस्‍तेमाल करते हैं. माना जाता है कि घरेलू नुस्‍खों को अपनाने से त्‍वचा को कम से कम नुकसान होता है. ये चेहरे को कैमिकल युक्‍त चीजों की तुलना में कम डैमेज करते हैं और इसका फायदा लंबे समय तक होता है. ऐसे में हम हर उन स्किन केयर टिप्‍स को फॉलो करने लगते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद बताई जाती है. लेकिन इस चक्‍कर में कई लोग उन चीजों का भी अपने स्किन केयर रुटीन में इस्‍तेमाल करने लगते हैं जो हमारी त्‍वचा को फायदा कम और नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि स्किन केयर में किन चीजों को कभी भी इस्‍तेमाल नहीं करना चाहिए.

स्किन केयर में इन चीजों के इस्‍तेमाल से बचें

नींबूनींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्‍सीडेंट पाया जाता है, जो स्किन को ब्राइट बनाने और फाइन लाइन्‍स का दूर रखने का काम करता है. लेकिन, इसमें एसिडिक तत्‍व भी पाए जाते हैं, जो चेहरे पर एलर्जी या खुजली की वजह बन सकता है.

चीनीचीनी का इस्‍तेमाल कई लोग स्किन स्क्रब करने के लिए करते हैं. यह एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर का काम करता है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये इन्‍हें आसानी से डैमेज कर सकता है. यही नहीं, अधिक इस्‍तेमाल से स्किन ड्राई भी हो सकती है.

नमककहा जाता है कि नमक की मदद से आपके स्किन पर मौजूद इंफलामेशन को कम किया जा सकता है और ब्‍लॉक हुए पोर्स को ओपन किया जा सकता है. लेकिन आपको बता दें कि इसके छोटे-छोटे कण स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं. यही नहीं, इसकी वजह से स्किन पर खुजली और जलन तक हो सकती है.

टूथपेस्टबहुत से लोग ब्लैकहेड्स, पिंपल्‍स और चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बों को दूर करने के लिए टूथपेस्ट का इस्‍तेमाल कर लेते हैं. लेकिन आपको बता दें कि इसमें कई कैमिकल ऐसे होते हैं जो स्किन पर खुजली और जलन बढ़ा सकते हैं. यही नहीं, ये स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर को भी नुकसान पहुंच सकता है.

बेकिंग सोडाजिनकी स्किन सैंसेटिव है उन्हें तो इससे बिलकुल दूरी बनाए रखना चाहिए. अगर आपने गलती से भी बेकिंग सोडा सीधा चेहरे पर इस्तेमाल किया तो ये आपकी स्किन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. चेहरे पर दाने, दाग धब्‍बे को घटाने की बजाय ये बढ़ा सकता है.

विनेगर

विनेगर चेहरे की स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल है. कई लोग चेहरे के दाग को दूर करने या पिंपल्‍स एक्‍ने को कम करने के लिए विनेगर का इस्‍तेमाल करते हैं. लेकिन यह स्किन पर झाइयों की वजह बन सकती है.