बच्चों को होने वाली दिमागी बीमारी ऑटिज्म के इलाज की जगी नई आशा- स्टडी

New hope for treating autism patients : यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो (University of California San Diego) के स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्चर्स की एक टीम ने अपनी नई स्टडी के दौरान कई तकनीकों के सहारे ये जानने की कोशिश की है कि ब्रेन का वह कौन सा हिस्सा है, जो खास बोली या ध्वनि (speech or sound) के प्रति प्रतिक्रिया करता है. रिसर्चर्स के अनुसार, इस स्टडी में ब्रेन इमेजिंग (brain imaging), आई ट्रैकिंग (eye tracking) और क्लिनिकल टेस्टिंग (clinical testing) के उचित संयोजन के जरिए ऑटिज्म के लिए सटीक दवा बनाने का रास्ता खुल सकता है. इस स्टडी का निष्कर्ष नेचर ह्यूमन बिहेवियर (Nature Human Behavior) जर्नल में प्रकाशित हुआ है.