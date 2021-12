नया मॉलिक्यूल कोरोना वायरस को ह्यूमन सेल्स में एंटर करने से रोक देता है -स्टडी

molecule that inhibits covid infection : अब साइंटिस्टों ने एक ऐसा मॉलिक्यूल (Molecule) विकसित किया है, जो सार्स सीओवी-2 (SARS CoV-2) वायरस की सतह से जुड़कर उसे ह्यूमन सेल्स में एंटर करने से रोकता है और कोविड को फैलने नहीं देता. डेनमार्क (Denmark) की आरहूस यूनिवर्सिटी (Aarhus University) के डिपार्टमेंट ऑफ मॉलीक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स (Department of Molecular Biology and Genetics) के रिसर्चर्स ने अपनी इस स्टडी में पाया कि मॉलिक्यूल (अणु) का निर्माण उस एंटीबाडी से आसान व किफायती है, जिसका इस्तेमाल फिलहाल रैपिड एंटीजन टेस्ट (Rapid Antigen Test) और कोविड के इलाज में किया जा रहा है. आरहूस यूनिवर्सिटी (Aarhus University) में प्रोफेसर और इस स्टडी के मेन राइटर जॉर्गन जेम्स (Jorgen Kjems) के अनुसार, 'रैपिड टेस्ट में हमने नए एप्टैमर का परीक्षण शुरू किया है. उम्मीद है कि हम वायरस की बहुत कम सांद्रता का भी पता लगा सकेंगे.'