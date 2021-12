New Year Celebration Tips: घर पर ही करें नए साल का स्वागत, इन टिप्स को फॉलो कर नहीं मचेगी बाहर जाने की हुड़क

New Year 2021 Celebration Tips: हमेशा से ही साल की शुरुआत लोग अपनों के साथ खुशियां मनाते हुए करना चाहते हैं. न्यू ईयर ईव (New Year Eve) के लिए बहुत पहले से ही प्लानिंग शुरू हो जाती है. कई लोग बाहर जा कर खाना खाते हैं तो कई लोग पब में डांस करने पसंद करते हैं. कई सोसाइटीज में भी कल्चरल प्रोग्राम (Cultural program) आयोजित किए जाते हैं. कोविड 19 (COVID19) के पुराने आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए और ओमीक्रॉन (Omicron) के खतरे के बीच कई लोग इस बार पार्टी करने से परहेज करने की ही सोच रहे हैं. ऐसे में अगर आप घर पर रहने की सोच रहे हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने आशियाने पर ही नए साल का स्वागत करना चाहते हैं तो आप घर पर भी बहुत अच्छे से अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं.

कुछ टिप्स के जरिए आप अपने परिवार, घर के बच्चों और दोस्तों के और भी करीब आ सकते हैं. नए साल के वेलकम की तैयारियों से लेकर जश्न, हर चीज आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे. जानिए, कुछ खास टिप्स (Tips for New Year Celebration)New Year 2021 Celebration Tips- परिवार के साथ सजाएं घर

इस बार आप अपने घर को बिल्कुल उस तरह सजाएं जैसे कि दिवाली पर डेकोरेट करते हैं. लाइट्स, कैंडल, झूमर आदि से घर की रौनक बढ़ाएं. इस काम में बच्चों को भी शामिल करें. आप इस सजावट को ईको फ्रेंडली (Eco friendly) भी रख सकते हैं यानी आप घर पर इस बार इनडोर प्लांट्स ला कर लगाएं. इससे आपके घर के बुजुर्ग भी खुश हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें- इन 12 देशों में क्रिसमस मनाने के हैं अलग-अलग और यूनिक ट्रेडिशन, जानकर रह जाएंगे हैरान

घर वालों के साथ करें गेम प्लान

न्यू ईयर ईव (New Year Eve) पर घर वालों के साथ घर पर ही खेलने के लिए कुछ गेम्स प्लान (Games plan) करें. आप अंताक्षरी, पर्चियों वाले खेल, म्यूजिकल चेयर आदि का चुनाव कर सकते हैं. इससे आपके परिवार में अगर जनरेशन गैप है तो वो भी कम हो जाएगा.

परिवार के साथ करें डिनर की तैयारी

नए साल पर क्या बनेगा या किस तरह से डाइनिंग टेबल की सजावट की जाएगी, इसकी तैयारी अभी ही कर लीजिए. आप चाहें तो सुंदर लैंप्स, कैंडल या लाइट्स का इंतजाम घर पर भी कर सकते हैं. ऐसे में आपको घर बैठे ही किसी फैंसी रेस्त्रां जैसी फीलिंग आएगी.

यह भी पढ़ें- Merry Christmas: हैप्पी क्रिसमस की जगह पर क्यों बोला जाता है मैरी क्रिसमस?

सबके लिए खरीदें गिफ्ट

आप इस बार सबके लिए छोटे-छोटे गिफ्ट्स (Gifts) खरीद सकते हैं. जरूरी नहीं की गिफ्ट बहुत महंगे हों, आप ग्रीटिंग कार्ड, पेन आदि भी दे सकते हैं. आप चाहें तो इनके साथ छोटा सा कोई नोट भी लिख कर दे सकते हैं.

सेट करें नए गोल्स

आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ बैठ कर नए साल (New Year) पर नए गोल्स सेट करें. ये ऐसे गोल्स रखें, जिनसे आपको खुशी मिल सके. जैसे कोई नई कला सीखना, हेल्दी हैबिट अपनाना आदि.