New Year 2022: इन 5 फन पार्टी आइडियाज के साथ घर पर ही मनाएं नए साल का जश्न, कोरोना छू भी नहीं पाएगा

New Year 2022 Party Ideas: इस वर्ष को अलविदा करने में बस कुछ ही समय बाकी है. ऐसे में लोग नए साल (New Year) 2022 के वेलकम के लिए खासे उत्साहित हैं. ज्यादातर लोग पुराने वर्ष को विदा करने और नए साल का वेलकम (Welcome) करने के लिए बाहर जाकर ही ग्रांड पार्टी करना चाहते हैं. लेकिन कोरोना, ओमीक्रॉन (Omicron) वायरस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कई सारे सरकारी नियम लागू कर दिए गये हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि नए साल का वेलकम आप घर में रहकर ही करें. जिससे आप गाइडलाइंस का पालन भी कर सकें और खुद को भी सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकें. अब आप सोच रहे होंगे कि घर पर रहकर भला किस तरह से पार्टी (Grand party) ऑर्गनाइज की जा सकती है.

आपको बता दें कि नए साल के स्वागत के लिए आप घर पर रखकर भी पार्टी ऑर्गनाइज कर सकते हैं. अगर आपको आइडियाज नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको पार्टी ऑर्गनाइज करने के 5 बेहतरीन इनोवेटिव आइडियाज (Innovative party ideas) के बारे में बताते हैं. इससे आप पार्टी भी एन्जॉय कर सकेंगे और खुद को सुरक्षित भी रख सकेंगे. आइये जानते हैं इनके बारे में.

कराओके नाइट होस्ट कर सकते हैं

आप नए साल का वेलकम करने के लिए कराओके नाइट होस्ट कर सकते हैं. अगर आप गाना गाने के शौक़ीन हैं तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा. इसके लिए आप कुछ चुनिंदा दोस्तों को घर पर बुलाएं और उनके साथ मनपसंद गानों का आनंद उठायें. इसके लिए आप गूगल पर सिंग-अलॉन्ग वीडियो भी सर्च कर सकते हैं जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं. इनको अपने स्पीकर में प्लग करें और अपने गाने के हुनर को आजमायें.

डांस पार्टी ऑर्गनाइज कर सकते हैं

आप घर पर डांस पार्टी (Dance party) का आयोजन भी कर सकते हैं. घर में म्यूजिक सिस्टम लगाकर धमाकेदार जोशीले गाने लगायें और जोरदार डांस करके अपनी इच्छा पूरी करें. डांस पार्टी के लिए बहुत सारे लोगों की जगह पर कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को आमंत्रित करें, जिनको डांस करने में संकोच न होता हो. साथ ही जिन दोस्तों के साथ समय गुजारने पर आपको खुशी का अहसास हो.

यादगार फोटो शूट सेशन ऑर्गनाइज कर सकते हैं.

नये साल का स्वागत करने और इस दिन को यादगार बनाने के लिए आप एक यादगार फोटो शूट सेशन (Photoshoot session) ऑर्गनाइज कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने दोस्तों और खास रिश्तेदारों को इनवाइट करें और अपने घर को मनपसंद तरीके से सजायें. इस दौरान आप अपनी पसंद के रंग-बिरंगे कपड़े पहने और साथियों के साथ तरह-तरह के बिंदास पोज़ देकर इन लम्हों को कैमरे में कैद करें.

गेम नाइट भी कर सकते हैं ऑर्गनाइज

बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जो हम बचपन में इनडोर खेलते थे. इनको हम कई बार याद तो करते हैं पर साथी और समय नहीं मिल पाता है. ऐसे में आप अपने घर पर गेम नाइट ऑर्गनाइज कर सकते हैं. नये साल के स्वागत के लिए ये एक बेहतर तरीका हो सकता है. इसमें आप काफी एन्जॉय तो कर ही सकेंगे साथ ही ये रात आपके लिए यादगार भी बन जाएगी.

मनपसंद डिनर बनायें

नये साल के स्वागत के लिए आप डिनर (Dinner for New Year) भी रख सकते हैं. आप चाहें तो इसके लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुला सकते हैं. अगर आप खुद के साथ या पार्टनर के साथ समय गुजरना चाहते हैं तो आप इसके लिए कैंडल लाइट डिनर भी ऑर्गनाइज कर सकते हैं. ऐसे में आप अपनी पसंद के वो स्टार्टर, मेनकोर्स आइटम और डिजर्ट डिनर में शामिल करें जो आप पसंद करते हैं लेकिन आम तौर पर बनाते और खाते नहीं हैं.