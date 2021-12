New York को भाया भारतीय रेस्तरां 'धमाका' का स्वाद, फूड लवर्स के फेवरेट 'टॉप 10 न्यू रेस्टोरेंट' में हुआ शामिल

New York Top 10 New Restaurants of 2021: भारतीय खाने का स्वाद अब विदेशियों को भी खासा पसंद आने लगा है. इसकी एक बानगी हाल ही में उस वक्त सामने आई है जब न्यूयॉर्क (New York) के क्रिटिक पेटे वेल्स (Pete Wells) की साल 2021 के फेवरेट टॉप 10 (Top 10) न्यू रेस्टोरेंट की लिस्ट में एक भारतीय रेस्तरां भी शामिल हुआ है. न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार ये भारतीय रेस्टोरेंट कोरोना काल के दौरान शुरू हुआ था.