अब कैंसर का इलाज होगा और भी असरदार, इम्यूनोथेरेपी होगी ज्यादा कारगर - स्टडी

The effect of cancer treatment will increase : अमेरिका के मायो क्लिनिक (Mayo Clinic) द्वारा की गई स्टडी के मुताबिक, एमआरएनए थेरेपी (mRNA therapy) से कैंसर इम्यूनोथेरेपी (Cancer Immunotherapy) के असर में सुधार आएगा. आपको बता दें कि कोरोना के दौरान मैसेंजर-आरएनए (messenger-RNA) के बारे में काफी चर्चा हुई है. कोरोना रोधी एमआरएनए टीका (anti-coronavirus mRNA vaccine) इस आधार पर काम करता है कि वह शरीर की कोशिकाओं (Cells) को यह निर्देश देता है कि वायरस के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स के लिए किस प्रकार से प्रोटीन बनाया जाए. इसी गुण के कारण एमआरएनए तकनीक कैंसर पर शोध करने वालों और डॉक्टरों के लिए दिलचस्पी का विषय रहा है.