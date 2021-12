वर्क फ्रॉम होम के कारण 41 फीसदी लोग लोअर बैक पेन से परेशान- स्टडी

Work from home negative effects: वर्क फ्रॉम होम (work from home) के कारण लोगों को बैक पेन, तनाव, अवसाद, गर्दन दर्द आदि की समस्याओं से परेशान होना पड़ रहा है. आज कई ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम के कारण, कमर और गर्दन दर्द, सिर में दर्द जैसी कई परेशानियों से जूझ रहे हैं. पीएमसी लैब की एक स्टडी (Characterization of Home Working Population during COVID-19 Emergency) के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम के कारण 41.2 प्रतिशत लोगों ने लोअर बैक पेन (lower back pain) की शिकायत की है.