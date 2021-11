मोटापा कम करने वाली सर्जरी से लिवर की बीमारी का खतरा 90% हो जाता है कम - स्टडी

Bariatric Surgery For Liver Disease : अब एक ताजा शोध में दावा किया गया है कि बैरियाट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) के जरिए फैटी लिवर जैसी जानलेवा बीमारियों के रिस्क को कम किया जा सकता है. हर चार में से एक अमेरिकी वयस्क शराब पीने के कारण नहीं बल्कि मोटापे के कारण यकृत बढ़ जाना यानी फैटी लिवर (Fatty Liver) की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है. 'जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (Journal of the American Medical Association)' यानी जामा (JAMA) में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, बैरियाट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) से मोटापे (Obesity) से तो निजात मिलती है, साथ ही इसका एक बड़ा फायदा होता है कि इससे फैटी लिवर और लिवर कैंसर (Liver Cancer) जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम होता है. इस स्टडी में 1158 उन लोगों को शामिल किया गया, जिन्होंने फैटी लिवर की बीमारी के चलते बैरियाट्रिक सर्जरी (Bariatric Surgery) कराई हुई थी