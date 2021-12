पैनक्रिएटिक कैंसर का इलाज होगा आसान, खास दवा से कीमोथेरेपी बनेगी ज्यादा प्रभावी - स्टडी

Treatment of Pancreatic Cancer Will be Easy : साइंटिस्टों ने एक ऐसे ड्रग कंपाउंड (Drug Compound) की पहचान की है, जो पैनक्रिएटिक कैंसर सेल (Pancreatic cancer cell) को इस तरह से कमजोर बना देता है, जिससे वो कीमोथेरेपी (Chemotherapy) के प्रति संवेदनशील हो जाता है. मतलब ट्यूमर पर कीमोथेरेपी (Chemotherapy) का प्रभावी असर होता है और साइड इफैक्ट भी कम होते हैं. अमेरिका के सेंट लुईस (St. Louis) स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन (Washington University School of Medicine) द्वारा की गई इस स्टडी को ‘साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन (Science Translational Medicine)’ जर्नल में प्रकाशित किया गया है.