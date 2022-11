सर्दियों में पैराफिन वैक्स मैनीक्योर करने से होंगे कई फायदे, हाथों को सॉफ्ट, सुंदर बनाने के लिए करें ट्राई

Tips to do paraffin wax manicure at home: सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है. त्वचा का खास ख्याल रखने के लिए ज्यादातर लोग सर्दियों में स्पेशल स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, मगर डेली लाइफ में घर के कई काम करने से हाथों की त्वचा खुरदुरी और कठोर हो जाती है. ऐसे में अगर आप चाहें तो घर पर पैराफिन वैक्स मैनीक्योर करके सर्दियो में हाथों को सॉफ्ट और सुंदर बना सकते हैं.

हाथों की स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए कई लोग पार्लर में मैनीक्योर करवाना पसंद करते हैं, लेकिन सर्दियों में पैराफिन वैक्स मैनीक्योर कराना बेस्ट ऑप्शन होता है. इससे आपके हाथ मुलायम और आकर्षक दिखने लगते हैं. आइए जानते हैं घर पर पैराफिन वैक्स मैनीक्योर करने के तरीके और इसके कुछ फायदों के बारे में.

पैराफिन वैक्स मैनीक्योर करने के फायदे

पैराफिन वैक्स मैनीक्योर पूरी तरह से प्योर और केमिकल फ्री होता है. ऐसे में पैराफिन वैक्स मैनीक्योर करने से त्वचा पर केमिकल युक्त प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट होने का खतरा नहीं रहता है और इससे आपके हाथ नेचुरल ग्लो करने लगते हैं. वहीं, नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए भी पैराफिन वैक्स मैनीक्योर ट्राई करना बेहतर विकल्प होता है. घर पर पैराफिन वैक्स मैनीक्योर करने के तरीके-

ये भी पढ़ें: कॉफी की मदद से पाएं हाथों के कालेपन से छुटकारा, त्वचा की रंगत निखारने के लिए ट्राई करें ये नुस्खा

वैक्स गर्म करें

पैराफिन वैक्स मैनीक्योर करने के लिए आप मार्केट से लैवेंडर, नीलगिरी, वेनिला, रोजमेरी और मिंट के इनग्रिडिएंट्स से युक्त कोई भी पैराफिन वैक्स खरीद सकते हैं. अब इस वैक्स को माइक्रोवेव में गर्म करके पिघलाएं और फिर हल्का ठंडा होने के लिए रख दें.

हाथों पर मसाज करें

पैराफिन वैक्स मैनीक्योर करने से पहले हाथों को मॉइश्चराइज करना जरूरी होता है. ऐसे में किसी अच्छी ब्रांड के क्रीम, लोशन या मॉइश्चराइजर को हाथों पर लगाकर मसाज करें. इससे हाथों की त्वचा की नमी बरकरार रहेगी.

हाथों को डिप करें

वैक्स हल्का ठंडा होने के बाद हाथों को पूरी तरह से वैक्स में डिप करें और फिर 5 सेकेंड बाद हाथों को बाहर निकाल लें. अब 5-7 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं. इससे आपके हाथों पर पैराफिन वैक्स की 5-7 परतें लग जाएंगी.

ये भी पढ़ें: इन तरीकों से करें हाथों की मालिश, बॉडी रिलैक्स के साथ-साथ त्वचा पर भी आएगा निखार

कपड़े से हाथों को कवर करें

हाथों में वैक्स लगाने के बाद किसी मुलायम कपड़े से हाथों को कवर कर लें. इससे हाथों में लगा वैक्स ज्यादा समय तक गर्म रहेगा और त्वचा पर इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा. अब आधे घंटे बाद वैक्स को रिमूव कर दें.

स्किन केयर के लिए चुकंदर के इस्तेमाल का तरीका आगे देखें…

मॉइश्चराइजर अप्लाई करें

वैक्स हटाने के बाद हाथों पर क्रीम या लोशन लगाना न भूलें. वहीं हाथों की स्किन को अच्छी तरह से मॉइश्चराइज करने के बाद हाथों पर ग्लव्स पहन लें. अब आधे घंटे बाद ग्लव्स उतारने पर आपके हाथों की ड्राइनेस छूमंतर हो जाएगी और आपके हाथ सॉफ्ट नजर आएंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)