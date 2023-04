How TO Deal with School Complains: जैसे-जैसे बच्‍चे बड़े होने लगते हैं उनके जीवन में स्‍कूल का महत्‍व बढ़ने लगता है. वे दिनभर स्‍कूल में रहते हैं और उनका फ्रेंड सर्कल भी स्‍कूल तक ही सीमित हो जाता है. ऐसे हालात में स्‍कूल से बच्‍चों की शिकायतें आना भी स्‍वाभाविक है. कभी होमवर्क ना किए जाने पर तो कभी अनुशासन के नाम पर. लेकिन क्‍या हो अगर आपके बच्‍चे की शिकायत स्‍कूल में मिसबिहेव को लेकर आ जाए? यह एक ऐसी समस्‍या है, जिसमें आपको अपने बच्‍चे की भी सुनना जरूरी है और टीचर की बात को वैल्‍यू देना भी. यहां हम आपको बताते हैं कि अगर आपके बच्‍चे की इस तरह की शिकायत आए तो आपको टीचर से 5 सवालों के बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए.

क्‍या कहना है मनोवैज्ञानिकों कामनोवैज्ञानिक जैज़मीन मैककॉय ने अपने इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट के जरिए माता-पिता की इस समस्‍या का निदान करते हुए बताया है कि याद रखें कि एक बच्‍चे की परवरिश में आप सभी एक टीम के रूप में काम करते हैं. यह उनका काम है कि वे क्‍लास में बच्चे की जहां तक हो, उसकी मदद करें. आपका बच्चा स्कूल में क्या करता है, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन आप घर पर उसकी मदद कर सकते हैं. बेहतर होगा कि आप दोनों तरफ से बेहतर बातचीत करें और इस चर्चा का सकारात्‍मक तरीके से बच्‍चे को बिना शर्मिंदगी पहुंचाए और समर्थन के साथ समाप्त करें.

स्‍कूल एडमिन और टीचर से क्‍या करें बात किस बात ने किया ट्रिगर: हमें यह पता होना जरूरी है कि आखिर स्कूल में आपके बच्‍चे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया और इस तरह के व्यवहार को ट्रिगर करने वाले कारण क्या थे? इस तरह से व्यवहार करने से ठीक पहले अगर कुछ हुआ था, तो इस विषय पर गहराई से जानकारी लें.

क्‍या पहले भी हुआ है ऐसा: हमें यह भी जांचना चाहिए कि क्या इसी तरह की चीजें पहले भी हुई हैं या यह पहली बार हुआ है. इस बारे में भी जानकारी लें कि बच्‍चे का व्यवहार समय के साथ खराब हो रहा है या बेहतर हुआ है.

मुख्‍य वजह क्‍या थी: अगर आपके बच्‍चे ने टीचर के साथ ऐसा व्‍यवहार किया तो इसकी मूल वजह क्‍या थी, इस विषय की सही जानकारी क्‍या है और इसका विश्‍लेषण किया जाना चाहिए. क्‍योंकि ऐसा व्‍यवहार बच्‍चे को मानसिक रूप से परेशान कर सकता है.

क्‍या थी प्रतिक्रिया: हमें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे ने अपने ऐसे व्यवहार के बाद और शिक्षक के हस्तक्षेप के बाद कैसी प्रतिक्रिया दी.

क्‍या हो प्‍लान: अगर आप भविष्‍य को लेकर बेहतर प्‍लान के साथ इस बातचीत को समाप्‍त करें तो इससे दोनों ही तरफ से बच्‍चे को समझने और हालात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

बच्‍चे को करें सपोर्ट: बच्चे को मुश्किल सिचुएशन में मदद करने और उसकी बातों को समझने और सही तरह से समझाने से ऐसे हालातों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है.