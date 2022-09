बच्चों की हेल्थ के लिए जरूरी है ब्रेकफास्ट, सभी पैरेंट्स को जाननी चाहिए ये बातें

Not Having Breakfast Can Cause Problems: दिन की हेल्‍दी शुरुआत के लिए ब्रेकफास्‍ट बेहद जरूरी होता है. ब्रेकफास्‍ट न सिर्फ एनर्जी देने का काम करता है बल्कि फिजिकल और मेंटल हेल्‍थ को इंप्रूव करने में भी मदद करता है. ब्रेकफास्‍ट जितना बड़ों के लिए जरूरी है, उतना ही बच्‍चों के लिए आवश्‍यक है. कई अध्‍ययनों में भी ये बात सामने आई है कि ब्रेकफास्‍ट बच्‍चों की हेल्‍थ के लिए जरूरी है. जो बच्‍चे ब्रेकफास्‍ट नहीं करते उन्‍हें चिड़चिड़ापन और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं. ब्रेकफास्‍ट स्किप करने से कई गंभीर बीमारियां का सामना करना पड़ सकता है. ये मोटापा और कमजोरी को भी बढ़ावा देता है. चलिए जानते हैं ब्रेकफास्‍ट न करने से बच्‍चों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

स्‍लो मेटाबॉलिज्‍म और क्रेविंगब्रेकफास्‍ट स्किप करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्‍म स्‍लो हो जाता है. हेल्थलाइन के अनुसार जो बच्‍चे ब्रेकफास्‍ट नहीं करते उनका एनर्जी लेवल काफी कम होता है. स्‍लो मेटाबॉलिज्‍म होने की वजह से वजन बढ़ने की समस्‍या हो सकती है. इसके अलावा ब्रेकफास्‍ट न करने के कारण क्रेविंग होती है और न चाहते हुए भी अधिक कैलोरी फूड का सेवन कर लेते हैं.

बढ़ सकता है ब्‍लड शुगर लेवलसुबह की शुरुआत यदि हेल्‍दी ब्रेकफास्‍ट से की जाए ब्‍लड शुगर लेवल को सुधारा जा सकता है. पिछले कुछ सालों में बच्‍चों में भी डायबिटीज की समस्‍या काफी बढ़ी है. जिसका एक कारण ब्रेकफास्‍ट न करना भी हो सकता है. ब्रेकफास्‍ट न करने से बॉडी में ब्‍लड शुगर लेवल बढ़ सकता है.

अधिक गुस्‍सा आनाकई अध्‍ययनों में पाया गया है कि जो लोग अधिक समय तक भूखे रहते हैं उन्‍हें हर छोटी-छोटी बातों पर गुस्‍सा आता है. वे स्‍वभाव से चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं. अधिक गुस्‍सा करने से बच्‍चों की मेंटल हेल्‍थ पर असर पड़ने लगता है.

वजन का बढ़नाब्रेकफास्‍ट वजन कम करने के लिए भी सहायक भूमिका निभाता है. जो बच्‍चे समय से और पौष्टिक ब्रेकफास्‍ट नहीं करते उनका वजन अन्‍य बच्‍चों की अपेक्षा अधिक होता है. लंबे समय तक खाना न खाने की वजह से मेटाबॉलिज्‍म स्‍लो हो जाता है जिससे कैलोरी बर्न करने में दिक्‍कत आती हैं.