Diwali से पहले ही बढ़ने लगा एयर पॉल्यूशन, नवजात बच्चों का ऐसे बचाव करें पैरेंट्स

Special Care Of Children Is Necessary: दिवाली के नजदीक आते ही महानगरों में प्रदूषण का लेवल हाई होने लगता है. प्रदूषण न सिर्फ अधिक उम्र के लोगों बल्कि नवजात शिशुओं को भी अ‍पना शिकार बनाता है. WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक बच्‍चे प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं जो उनकी हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स को बढ़ा रहा है. इसमें नवजात से लेकर 15 वर्ष तक की उम्र के बच्‍चे शामिल हैं. प्रदूषण की वजह से कई बच्‍चों की मानसिक और शारीरिक विकास पर असर पड़ रहा है. WHO के मुताबिक 2016 में दुनियाभर में प्रदूषित हवा से एक्‍यूट लोअर रेस्‍पिरेटरी इंफेक्‍शन के कारण 600,000 बच्‍चों की मृ‍त्‍यु हुई है.

इससे पता चलता है कि जब प्रेग्‍नेंट महिला प्रदूषित हवा के संपर्क में आती है तो बच्‍चे की समय से पहले जन्‍म लेने की संभावना बढ़ जाती है. यही वजह है कि बच्‍चे अधिक छोटे और कम वजन वाले होते हैं. कई बच्‍चों में बचपन से ही अस्‍थमा और कैंसर की प्रॉब्‍लम ट्रिगर कर सकती है. यदि प्रेग्‍नेंसी या जन्‍म लेने के तुरंत बाद ही बच्‍चों की विशेष केयर की जाए तो उन्‍हें कई बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है.

घरेलू प्रदूषण से भी बढ़ सकती है परेशानीनवजात और छोटे बच्‍चों पर घरेलू वायु प्रदूषण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है. WHO के अनुसार घरों में पॉल्‍यूटिंग फ्यूल और टेक्‍नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिसमें कुकिंग, हीटिंग और लाइटिंग शामिल है. इन सभी चीजों से निकलने वाला प्रदूषण बच्‍चों के दिमाग को प्रभावित करता है. हालांकि अब घरों में क्‍लीन कुकिंग को प्रमोट किया जा रहा है जिसके तहत कम इफेक्‍ट वाली गैस, चिमनी और एयरप्‍यूरीफायर का प्रयोग बढ़ा है.

ऐसे करें नवजात बच्‍चे की देखभाल

प्रेग्‍नेंसी में रखें ध्‍याननवजात बच्‍चों को प्रदूषण से बचाने के लिए महिला को प्रेग्‍नेंसी के दौरान ही कई सावधानियां बरतनी पड़ेंगी. प्रेग्‍नेंसी में अधिक देर घर से बाहर रहने से बचें साथ ही अपने साथ हमेशा मास्‍क कैरी करें. स्‍मोकिंग करने वाले लोगों के संपर्क में न आएं ताकि खुद को भी स्‍मोकिंग के धुएं से बचाया जा सके.

बच्‍चों को रखें हाइड्रेटनवजात शिशु हों या छोटे बच्‍चे उन्‍हें डाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है. नवजात शिशु पानी का सेवन नहीं कर सकते इसलिए बच्‍चे को हर दो घंटे बाद फीड अवश्‍य कराएं. जब भी लगे कि बच्‍चे के होंठ ड्राई हो रहे है तब बच्‍चे के होंठ पर पानी या क्रीम लगाएं. वहीं बड़े बच्‍चों को दिनभर में लगभग 6-7 गिलास पानी पीना चाहिए. पानी से बॉडी के टॉक्सिंस को बाहर निकालने में मदद मिलेगी.

इम्‍यूनिटी में करें सुधारनवजात बच्‍चे पूरी तरह से मां पर डिपेंड होते हैं. यदि मां हेल्‍दी होगी तो बच्‍चे को भी जरूरी पोषक तत्‍व मिलते रहेंगे. प्रदूषण से बचने के लिए मां को अपने इम्‍यून सिस्‍टम में सुधार करना होगा. बच्‍चे की इम्‍यूनिटी को सुधारने के लिए मां को हेल्‍दी डाइट और एक्‍सरसाइज पर फोकस करना होगा साथ ही प्रदूषण से खुद का बचाव भी करना होगा. वहीं बड़े बच्‍चों की इम्‍यूनिटी बूस्‍ट करने के लिए शहद, हल्‍दी और तुलसी जैसे सुपरफूड का सेवन बढ़ाना होगा.

मास्‍क का करें प्रयोगप्रदूषित हवा से मां और बच्‍चे दोनों को हेल्‍थ प्रॉब्‍लम हो सकती हैं. प्रदू‍षण में जाने से पहले मास्‍क कैरी करना न भूलें. नवजात शिशुओं को मास्‍क नहीं लगाया जा सकता इसलिए उन्‍हें कॉटन के कपड़े से ढक कर बाहर ले जाएं. वहीं बड़े बच्‍चों को मास्‍क पहनने की आदत डलवाएं.

पौष्टिक आहार लेंजिन लोगों का शरीर कमजोर और पहले से बीमार होता है उन्‍हें प्रदूषण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है. प्रदूषण से बचने के लिए पौष्टिक आहार लेना बेहद जरूरी है. खाने में जरूरी मिनरल, फैट, कार्ब्‍स और प्रोटीन को शामिल करें. साथ ही अधिक मीठा और तेल चिकनई वाले खाने से परहेज करें.