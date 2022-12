आपका बच्चा भी खाता है मिट्टी? इस तरीके से छुड़वाएं उसकी ये आदत

Tips to Get Rid of Mud Eating Habits in Children: छोटे बच्चे अक्सर कुछ बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं. वहीं पेरेंट्स की लाख कोशिशों के बाद भी बच्चे इन आदतों को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं. इसी कड़ी में कई बच्चों को बचपन में मिट्टी खाने की आदत (Mud eating habits) लग जाती है. ऐसे में अगर आपका बच्चा भी मिट्टी खाता है तो कुछ खास तरीकों से आप बच्चे की इस आदत को आसानी से छुड़वा सकते हैं.

मिट्टी खाने से न सिर्फ बच्चों को बैक्टीरियल इंफेक्शन होने का खतरा रहता है बल्कि मिट्टी की वजह से बच्चे पेट से जुड़ी कुछ गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं. ऐसे में पेरेंट्स अगर चाहें तो कुछ तरीके अपनाकर बच्चों को मिट्टी खाने से रोक सकते हैं. तो आइए जानते हैं बच्चों के मिट्टी खाने की आदत छुड़वाने के कुछ आसान टिप्स के बारे में.

इस तरह छुड़वाएं बच्चे की मिट्टी खाने की आदत

बच्चों को बिजी करें

छोटे बच्चे अक्सर खाली समय में मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में बच्चों को मिट्टी खाने से रोकने के लिए आप उन्हें किसी काम में व्यस्त कर सकते हैं. इससे बच्चे धीरे-धीरे मिट्टी खाना कम कर देंगे और कुछ दिनों में इस आदत को पूरी तरह से छोड़ देंगे.

बच्चों को डांटने से बचें

कई बार बच्चों को मिट्टी खाता देखकर पैरेंट्स उन्हें फटकार लगा देते हैं. ऐसे में पैरेंट्स के डर से बच्चे छुपकर मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं. इसलिए बच्चों को डांटने या मारने की बजाए प्यार से समझाने की कोशिश करें और उन्हें मिट्टी खाने के नुकसानों से अवगत करवाएं.

कैल्शियम युक्त डाइट दें

बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी होने से बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं. ऐसे में डॉक्टर की सलाह से आप कैल्शियम रिच डाइट देकर बच्चों की बॉडी में कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं. जिससे बच्चे मिट्टी खाना पूरी तरह से छोड़ देंगे.

हनी और केला खिलाएं

बच्चों के मिट्टी खाने की आदत छुड़वाने के लिए आप उन्हें शहद और केला खिला सकते हैं. ऐसे में 1 केले को मैश करके इसमें शहद मिक्स कर लें, फिर इसे बच्चों को खिलाएं. इससे भी बच्चे मिट्टी खाना बंद कर देंगे.

लौंग की मदद लें

बच्चों को लौंग का पानी पिलाकर भी आप मिट्टी खाने की लत छुड़वा सकते हैं. ऐसे में 6-7 लौंग को पीस लें. अब लौंग के पाउडर को पानी में डालकर उबालें और दिन में समय-समय पर बच्चों को 1 चम्मच लौंग का पानी पिलाते रहें. इससे बच्चे मिट्टी बिल्कुल नहीं खाएंगे.

अजवाइन का इस्तेमाल करें

अजवाइन की मदद से भी आप बच्चों के मिट्टी खाने की आदत छुड़वा सकते हैं. ऐसे में अजवाइन को पीसकर चूर्ण बना लें. अब बच्चों को थोड़ा सा अजवाइन का चूर्ण खिलाकर गुनगुना पानी पिला दें. 1 हफ्ते तक ये नुस्खा आजमाने से बच्चे मिट्टी खाना छोड़ देंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)