बेटी से बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए हर मां को पूछने चाहिए ये 7 सवाल, दोस्त जैसा बना रहेगा रिश्ता

Every mother should ask these 7 questions: माता पिता बनना दुनिया का सबसे सुखद अनुभव होता है. हालांकि इस खुशी के साथ ही कई तरह की जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं. बच्चों का पालन पोषण करना आसान नहीं होता. अच्छे भविष्य के लिए बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना भी माता पिता की अहम जिम्मेदारी होती है. बच्चे कोमल स्वभाव के होते हैं कई बार माता पिता को वह अपने मन की बात या परेशानी नहीं कह पाते इसलिए जरूरी है बच्चों के साथ ऐसा संबंध बनाया जाए जिससे वह बे-हिचक अपने मन की बात कह सकें.

माता पिता की जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब आप एक बेटी का पालन पोषण कर रहे हों. कई बार बेटियां संकोच, शर्म और डर की वजह से भी अपने मन की बात को नहीं कह पाती. ऐसी स्थिति में मां का किरदार बेहद अहम हो जाता है. मां को हमेंशा एक बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे वह मां को अपनी क्लोज फ्रेंड की तरह समझे. ऐसी बॉन्डिंग के लिए मां को भी कुछ तरीके अपनाने होंगे. बेटी से बॉन्डिंग बढ़ाने और उसके मन को समझने के लिए हर मां को कुछ खास सवाल हर दिन करने चाहिए. ये सवाल बेटी की पर्सनालिटी में निखार लाएंगे…आइए जानते हैं इनके बारे में…

आपका दिन कैसा रहा?: बेटी के स्कूल से आने के बाद हर मां को पूछना चाहिए कि आज का दिन कैसा रहा. हालांकि इस सवाल के साथ उसके साथ कुछ मिनट जरूर बिताएं और साथ ही उससे तीन ऐसी बातों के बारे में जानकारी लें जो उसे अच्छी लगीं और तीन ऐसी बातों की जानकारी लें जो उसे अच्छी नहीं लगीं. इस तरह से वे खुद को एक्सप्रेस करना सीखेगी.

स्कूल में कैसी फिजिकल एक्टीविटी की? स्कूल में अलग अलग दिन अलग अलग फिजिकल एक्टीविटी होती है ताकि बच्चे शारीरिक रूप से फिट रहें. ऐसे में आप बेटी से उस दिन की फिजिकल एक्टीविटी के बारे में सवाल कर सकती हैं. उनसे पूछे कि क्या उन्हें वह एक्टीविटी अच्छी लगी या नहीं.

ऐसी कोई चीज जिसे पहले से बेहतर किया? बच्चे हर दिन नए तरीके से जीते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं. ऐसे में आप उनसे जान सकते हैं कि आज आपने ऐसा क्या किया जिसमें पहले कम बेहतर थे. इसके साथ ही आप यह भी जानकारी ले सकते हैं कि आज क्या नया सीखा.

किस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिली?: बेटी के स्कूल से आने के कुछ देर बाद आप यह जानने की कोशिश कर सकती हैं कि आज पूरे दिन ऐसा क्या था जिससे उसे सबसे ज्यादा खुशी मिली. इस सवाल से बेटी यह बेहतर तरीके से समझ सकेगी कि जीवन में छोटी सी छोटी चीज भी मायने रखती है. फिर चाहे वह टीचर से मिला ए ग्रेड मार्क्स हो या फिर किसी की मदद करने के बाद चेहरे में आई खुशी.

कोई नई शैतानी की क्या? बच्चे शैतानी करते हैं और यह बचपन का एक पहलू होता है. बच्चे स्कूल में कुछ न कुछ शैतानी तो करते ही रहते हैं इसलिए इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए. क्योंकि स्कूल से शिकायत आए इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए. आप पूछे कि क्या आपने किसी को परेशान किया है या फिर किसी ने आपको परेशान किया.

क्या कोई साहसी काम किया? आपको अपनी बच्ची को इनकरेज भी करना चाहिए ताकि वह जीवन में आगे बढ़ती रहे. जब वह स्कूल से आए तो आपको उससे पूछना चाहिए कि आज दिन में उसने कौन सा साहसी काम किया. बच्ची के जवाब को ध्यान से सुनें.

सीखी हुई तीन नई चीजें: बच्चे हर दिन कुछ नया सीखते हैं इसलिए एक मां होने के नाते आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि आज के दिन उसने कौन सी तीन नई बातें सीखीं. आपका यह सवाल बेटी को आपके और करीब लाने में मदद करेगा और साथ ही वह आपसे अपने मन की बात को शेयर भी कर सकेगी.