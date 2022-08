सभी पैरेंट्स को होनी चाहिए फर्स्ट ऐड की ये जानकारियां, अभी जान लीजिए

Parents Should Know Basic First Aid: किसी भी दुर्घटना या छोटी-मोटी बीमारी में सबसे पहले कदम फर्स्‍ट ऐड की तरफ ही उठता है. सब कोशिश करते हैं कि फर्स्‍ट ऐड से ही बीमारी सही हो जाए. फर्स्‍ट ऐड के लिए किसी खास इक्विपमेंट और मेडिकल शिक्षा की जरूरत नहीं होती है. हालांकि इस बात का भी ध्‍यान रखा जाना चाहिए कि फर्स्‍ट ऐड किसी मेडिकल उपचार का हिस्‍सा नहीं है. यह डॉक्‍टर की सलाह या ट्रीटमेंट का स्‍थान नहीं ले सकता. अगर घर में छोटा बच्‍चा है, तब ऐसे में फर्स्‍ट ऐड की जरूरत कभी भी पड़ सकती है. हर छोटी-मोटी चोट, सिर दर्द, उल्टी या लूज मोशन होने पर अक्सर लोग फर्स्ट ऐड किट का सहारा लेते हैं. ऐसे में पैरेंट्स के लिए फर्स्ट एड की जानकारी होना जरूरी है.

कट लगने पर क्या करें?बच्चों के लिए खरोंच या कट जाना आम बात है लेकिन कट जाने पर क्या फर्स्ट ऐड दिया जाना चाहिए. ये पैरेंट्स को जानना जरूरी है. वेरीवैल फैमिली के अनुसार कट्स या स्क्रैप्स का इलाज घर पर ही आसानी से ​किया जा सकता है. जैसे ब्लीडिंग होने पर पैरेंट्स चोट पर दबाव डालकर ब्लीडिंग रोक सकते हैं. एंटीबायोटिक क्रीम की मदद से चोट को ठीक किया जा सकता है. वहीं सिर पर चोट लगने पर फर्स्ट एड किट से बैंडेज लगाई जा स​कती है. ये छोटी-छोटी चीजें हैं, जो पैरेंट्स को जाननी चाहिए.

बच्चे अधिकतर गर्म पानी या किसी ​गर्म चीज को छू लेते हैं जिस वजह से हल्की बर्निंग सेंसेशन होने लगती है. ऐसे में घर पर फर्स्ट ऐड दी जा सकती है. बच्चे के जल जाने पर घबराएं नहीं बल्कि जले हुए हिस्से पर ठंडा पानी या बर्फ लगाएं. इससे फफोला नहीं पड़ेगा. साथ ही बरनोल का प्रयोग कर सकते हैं. पैरेंट्स फर्स्ट एड किट में बरनोल जरूर रखें. साथ ही उसकी एक्सपायरी डेट का ध्यान भी रखें.

पेट दर्द होने पर ऐसे दें फर्स्ट ऐडगलत खानपान या गैस की वजह से बच्चों के अक्सर पेट में दर्द होने लगता है. ऐसे में पैरेंट्स बच्चे को गैस की दवा या हाजमोला दे सकते हैं. पेट दर्द होना सामान्य है. पैरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए कि किस दवा से बच्चे के पेट दर्द को कम किया जा सकता है. उसे हमेशा फर्स्ट एड किट में रखें. हालांकि परेशानी बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

