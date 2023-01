आपके बच्चे का भी तेजी से बढ़ रहा वजन, फॉलो करें 5 आसान टिप्स, वेट कंट्रोल करने में मिलेगी मदद

How to Control Weight for Children: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में ज्यादातर बच्चे कम उम्र से ही मोटापे का शिकार होने लगते हैं. वहीं पेरेंट्स भी बच्चों के बढ़ते वजन को लेकर परेशान हो जाते हैं. साथ ही कई नुस्खे आजमाने के बाद भी बच्चों का मोटापा रुकने का नाम नहीं लेता है. हालांकि अगर आपके बच्चे का वजन भी बढ़ रहा है तो कुछ आसान तरीके ट्राई करके आप कुछ ही दिनों में बच्चे का वेट कंट्रोल (Weight control) करवा सकते हैं.

बच्चों के बढ़ते वजन को लेकर कई कारण जिम्मेदार होते हैं. वहीं मोटापे के चलते बच्चे कम उम्र से ही कुछ गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों का वेट कंट्रोल करने के तरीके, जिसकी मदद से आप बच्चों को फिट और हेल्दी रख सकते हैं.

फिजिकल एक्टिविटी करवाएं

घर पर बैठकर वीडियो गेम्स खेलना ज्यादातर बच्चों का पसंदीदा टाइम पास बन चुका है. ऐसे में आप बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. वहीं घर पर भी डांस और एक्सरसाइज जैसी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करवाकर आप कुछ ही दिनों में बच्चों का वेट लॉस करवा सकते हैं.

जंक फूड से बनाएं दूरी

बच्चे अमूमन घर के बने हेल्दी खाने से अधिक बाहर का तला-भुना खाना पसंद करते हैं. ऐसे में शुगर रिच हाई कैलोरी फास्ट फूड का सेवन करने से बच्चों का मोटापा बढ़ने लगता है. इसलिए बच्चों को बाहर की चीजें खाने से रोकें और भूख लगने पर उन्हें न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट सर्व करें. इससे आपको बच्चों का वजन कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी.

ब्रेकफास्ट को न करें अवॉइड

सुबह के समय नाश्ता न करने से भी वजन तेजी से बढ़ने लगता है. इसलिए बच्चों को नियमित रूप से ब्रेकफास्ट करने की सलाह दें. साथ ही डॉक्टर की सलाह से सुबह के नाश्ते में बच्चों को राजमा, ब्रोकली, मटर, फूड ग्रेन पास्ता और ओटमील जैसी चीजें खाने के लिए दें. वहीं ब्रेकफास्ट में आप फ्रेश फ्रूट्स भी एड कर सकते हैं. इससे बच्चे कुछ ही दिनों में फिट और हेल्दी नजर आएंगे.

टीवी देखने से रोकें

कुछ बच्चे सारा दिन टीवी में कार्टून और मनपसंद शो देखते रहते हैं. ऐसे में काफी समय तक फिजिकल एक्टिविटी न करने से बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं. इसलिए बच्चों को ज्यादा देर टीवी देखने से रोकें और उन्हें हर रोज कुछ समय तक शारीरिक गतिविधियां करने के लिए कहें. इससे बच्चों का मोटापा धीरे-धीरे कम होने लगेगा.

भरपूर नींद दिलाएं

बच्चों की नींद पूरी न होना भी वजन बढ़ने का कारण हो सकता है. ऐसे में बच्चों को 7-8 घंटे की भरपूर नींद लेने की सलाह दें. इससे न सिर्फ बच्चों का वेट कंट्रोल होगा बल्कि बच्चे फ्रेश और एक्टिव भी महसूस करेंगे.

