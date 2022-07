बच्चे को ब्रश करने की आदत कैसे डालें, ताकि दांत रहें मजबूत और साफ

Ways To Kids to Brush Their Teeth : बच्‍चों की परवरिश करना और उन्‍हें अच्‍छी आदतें सिखाना आसान बात नहीं है. अगर आप भी माता-पिता हैं, तो इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि बच्‍चों की परवरिश में हर दिन एक नई चुनौती और जिम्‍मेदारियों का सामना करना पड़ता है. कई बार बच्चे खाने में नखरे करते हैं, तो कई बार ब्रश करने में, लेकिन बच्चों के हर रोज़ दांत साफ़ करना बेहद जरूरी होता है. इससे दांत में कैविटीज जैसी ओरल समस्या नहीं होती हैं. आज हम आपको ऐसे टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप खेल-खेल में अपने बच्चों को ब्रश करने की आदत डाल सकते हैं.

– ऐटना के अनुसार, बच्‍चों को कहानियां सुनना भी बहुत पसंद होता है. रात के समय ब्रश कराते हुए अपने बच्‍चे का कोई दिलचस्‍प कहानी सुनाएं. साथ ही उन्हें ऐसी कहानी सुनाएं जिसका संबंध दांतों की सफाई से हो और उस कहानी के जरिए बच्‍चे को रोज ब्रश करने के महत्‍व के बारे में भी बताएं. इससे बच्चों को ब्रश करने में मज़ा आएगा.

– बच्‍चों को कुछ भी अच्‍छा करने के लिए मोटिवेट करने का सबसे अच्‍छा तरीका है, उन्‍हें छोटे-छोटे गिफ्ट देना. इससे बच्‍चे के लिए ब्रश करना काफी मज़ेदार हो जाएगा. गिफ्ट देखकर बच्‍चों का मन खुश हो जाएगा और इससे आपके बच्चे बिना नखरे के रोज़ ब्रश करने लगेंगे.

– बच्‍चों को अपने मनपसंद गाने पर डांस बहुत अच्‍छा लगता है. ब्रश करते समय आप उनका कोई भी पसंदीदा गाना गुनगुनाएं. जब ब्रश करने के बाद बच्‍चा थूक दे, तो उससे पूछें कि वो पहचाने यह कौन-सा गाना था. इसके अलावा आप ब्रश के ऊपर कविताओं का सहारा भी ले सकतें हैं.

– बच्‍चे को बताएं कि एक दांत पर 500 से ज्यादा कीटाणु होते हैं, इसलिए उन्हें की मदद से उन्हें खत्‍म करना है. इसके अलावा उन्‍हें ब्रश करने के अलग-अलग तरीके के बारे में बताएं.

– बच्‍चों को एक-दूसरे के साथ रेस लगाना और उसे जीतने के लिए कोशिश करना बहुत पसंद होता है. आप बच्‍चे को उसके भाई या बहन के साथ ब्रशिंग कॉम्‍पीटिशन करने के लिए कह सकते हैं या आप खुद भी अपने बच्‍चे के साथ यह गेम खेल सकते हैं. इससे आपके बच्चों को ब्रश करने में मज़ा आएगा.