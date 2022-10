परफॉर्मेंस प्रेशर से बढ़ सकता है बच्चों का ब्लड प्रेशर, इन तरीकों से कॉन्फिडेंस करें बूस्ट

How To Boost Up The Child: अत्यधिक तनाव और डर की वजह से बच्‍चों में हाई बीपी की समस्‍या हो सकती है. जी हां, कई बच्‍चों को परफॉर्मेंस से पहले हाई बीपी की समस्‍या भी हो सकती है. इसका मुख्‍य कारण मोटापा, तनाव, अनहेल्‍दी लाइफस्‍टाइल, नमक और चीनी का अत्‍यधिक प्रयोग है.











Follow us on