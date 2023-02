मंच पर जाने से डरता है बच्चा? कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, मिनटों में दूर होगा स्टेज फियर

How to deal with Stage Fear in Kids: बच्चों को स्टेज पर परफॉर्म करता देखकर पैरेंट्स खुशी से फूले नहीं समाते हैं. ज्यादातर पैरेंट्स बच्चों को स्कूल एक्टिविटीज और फंक्शन्स में भाग लेने की सलाह देते हैं. हालांकि, कुछ बच्चे अक्सर स्टेज पर जाने से कतराते नजर आते हैं. ऐसे में अगर आपके बच्चे को भी स्टेज फियर (Stage fear) है, तो कुछ टिप्स फॉलो करके आप बच्चों का डर दूर करने के साथ-साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं.

कुछ बच्चों में आत्मविश्वास की काफी कमी रहती है, जिसके चलते बच्चे अक्सर स्टेज का नाम सुनते ही घबराने लग जाते हैं. वहीं, पैरेंट्स की तमाम कोशिशों के बाद भी बच्चे स्टेज पर जाने से डरते रहते हैं. आइए हम आपको बताते हैं बच्चों का स्टेज फियर दूर करने के कुछ तरीके, जिसकी मदद से आप बच्चों का डर चुटकियों में छूमंतर कर सकते हैं.

डर पर जीत हासिल करें

बच्चों का स्टेज फियर दूर करने के लिए उन्हें डर पर जीत हासिल करने की सलाह दें. ऐसे में बच्चों को निगेटिविटी से दूर रखें और उनके मन में निगेटिव ख्याल आने से रोकें. वहीं लोग क्या कहेंगे ये सोचने की बजाय बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने पर फोकस करवाएं. इससे बच्चों का डर काफी हद तक कम हो जाएगा.

एक्सपर्ट की मदद लें

बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं. ऐसे में आप बच्चों को इंटनेट पर स्पीच और वीडियो देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. इससे बच्चे काफी कुछ नया सीखेंगे और धीरे-धीरे उनका स्टेज फियर कम होने लगेगा.

पढ़ने की आदत विकसित करें

बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट विकसित करके आप उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं. इसके लिए बच्चों को बुक्स या ऑनलाइन मैगजीन पढ़ने के लिए कहें. ऐसे में हर रोज कुछ देर तक पढ़ने से बच्चों की डिक्शनरी में नए-नए शब्द एड होने लगेंगे और बच्चे स्टेज पर बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे.

जानकारी इक्ट्ठा करें

स्टेज पर जाते ही अक्सर विषय के बारे में ज्यादा पता ना होने पर बच्चे अटकने लगते हैं. ऐसे में बच्चों का डर दूर करने के लिए आप उन्हें पहले से ही तैयारी करने की सलाह दे सकते हैं. स्टेज पर जाने से पहले स्पीच तैयार करने और विषय से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करके बच्चे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं.

तनाव लेने से रोकें

कई बार स्टेज फियर के कारण बच्चे स्ट्रेस लेने लगते हैं. ऐसे में बच्चों को पैनिक अटैक और एंजायटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों को कम से कम स्ट्रेस लेने की सलाह दें. साथ ही बच्चों को हर रोज वॉक पर ले जाने, हेल्दी डाइट देने और भरपूर नींद दिलाकर आप आसानी से उन्हें स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)