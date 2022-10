बच्चों की हेल्थ के सबसे बड़े सीक्रेट का खुलासा, आप भी जान लीजिए

How to improve executive function in toddlers: अगर आप ये सोच रहे हैं कि छोटे बच्‍चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर आप आप बच्‍चों को हर वक्‍त अटेंशन देने के झंझट से बच जाएंगे तो आपको बता दें कि आपकी ये आदत बच्‍चे के विकास के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है. एक नए अध्ययन ने पता चला है कि नन्‍हे बच्‍चों के विकास में उनकी रोज की गतिविधियां और स्‍क्रीन पर बिताए जाने वाले वक्‍त काफी असर डालते हैं. न्‍यूज मेडिकल के अनुसार एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि 24 महीने के बच्चे, जो हर दिन 60 मिनट से कम समय तक मोबाइल या टीवी पर समय बिताते हैं और जो रोज कम से कम 60 मिनट तक फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास, अधिक स्‍क्रीन पर वक्‍त गुजारने वाले बच्‍चों की तुलना में बेहतर होता है.

फिजिकल एक्टिविटी का प्रभाव शोधों में पाया गया कि जो बच्‍चे दिन भर में कम से कम एक घंटा फिजिकल एक्टिविटी में शामिल रहे, उनकी याददाश्‍त क्षमता अन्‍य की तुलना में बेहतर पाई गई. जबकि उनके वजन बढ़ने या घटने से इसका कोई संबंध नहीं था. इस तरह कह सकते हैं कि बच्‍चे के बेहतर विकास के लिए उन्‍हें अधिक से अधिक फिजिकल एक्टिविटी में भाग दिलाएं और स्‍क्रीन से जितना अधिक हो सके दूर रखें.

स्‍क्रीन टाइम का प्रभाव जो बच्‍चे रोज एक घंटे से कम समय मोबाइल, लैपटॉप पर गुजारते हैं वे अधिक फोन देखने वाले बच्‍चों की तुलना में अधिक अच्‍छा परफॉर्म कर पाते हैं और उपलब्धियां हासिल करते हैं. अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के दिशानिर्देशों के मुताबिक, बच्चों की याद रखने की क्षमता, योजना बनाने, ध्यान देने, कार्यों के बीच बदलाव और व्यवहार पर इसका काफी असर पड़ता है.

इस तरह स्‍क्रीन से बच्‍चों को रखें दूर-जहां तक हो सके बच्चे के साथ वक्‍त गुजारें और मोबाइल का इस्‍तेमाल ना करें.-घर के छोटे छोटे कामों में बच्चों से मदद लें. इससे बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा.-मोबाइल की जगह बच्चे को पेंटिंग, डांस, म्यूजिक आदि में बिजी रखें.-फोन में पासवर्ड लगाकर रखें ताकि वे अपनी मर्जी से फोन का इस्‍तेमाल न कर सके.-बच्चे को आउटडोर ले जाएं और उनके साथ पार्क में खेलें.-आप घर में एक पालतू जानवर खरीद सकते हैं.