सर्दियों में इन 5 एक्टिविटीज से बच्चों को रखें फिट और तंदुरुस्त, खेलते-कूदते सीखेंगे नई चीजें

How To Keep Kids Active In Winter: उत्तर भारत के कई इलाकों में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. विंटर वेकेशन की वजह से भी बच्‍चे इन दिनों घर पर ही समय गुजार रहे हैं. घर के अंदर रहने की वजह से समय गुजारने के लिए अधिकतर मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देख लेते हैं. जिसकी वजह से बच्‍चों की सेहत पर इसका खराब असर पड़ने लगता है. अगर आप एक जागरुक माता पिता हैं तो अपने बच्‍चों को स्‍क्रीन टाइम पर वक्‍त गुजारने से बेहतर होगा कि आप उन्‍हें अन्‍य तरह से बिजी करें और शारीरिक रूप से एक्टिव बनाएं. ऐसा करने से वे घर पर परिवार के साथ एन्‍जॉय भी कर पाएंगे और फिट भी रहेंगे. यहां हम आपको बताते हैं कि आप घर पर रहकर बच्‍चों को किस तरह से एक्टिव रख सकते हैं और उन्‍हें व्‍यस्‍त रहने में मदद कर सकते हैं.

विंटर में बच्‍चों को इस तरह रखें एक्टिव

रस्‍सी कूदना- रस्‍सी कूदना एक अच्‍छा वर्कआउट होता है. आप बच्‍चों की दिनचर्या में रस्‍सी कूदने यानी कि स्किपिंग को आसानी से शामिल कर सकते हैं. आप इसे गेम की तरह उनके सामने पेश करें और प्रतियोगिता कराएं. इससे उनका फिटनेस तो अच्‍छा होगा ही, मांसपेशियां भी मजबूत होंगी.

एरोबिक्स- बच्चों को एरोबिक्स काफी पसंद आता है. यह एक बेहतरीन कार्डियो एक्‍सरसाइज है साथ ही ये शरीर में ब्‍लड फ्लो को बेहतर रखने में भी मदद करता है. एरोबिक्स आसानी से घर पर किया जा सकता है. यह बच्‍चों के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि तैराकी, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग. इसलिए आप बच्‍चों की दिनचर्या में एरोबिक्स को आसानी से जोड़ सकते हैं.

डांसिंग- डांस एक अच्‍छा एक्‍सरसाइज है. डांस की मदद से बच्‍चे मजेदार तरीके से अपनी फिटनेस को अच्‍छा रख सकते हैं. डांस करने से उनके शरीर के मसल्‍स मजबूत होते हैं, ब्‍लड फ्लो अच्‍छा होता है और उनका मूड भी बेहतर रहता है. यही नहीं, बच्‍चे दिनभर ऊर्जावान भी महसूस करते हैं.

मार्शल आर्ट- बच्‍चों के लिए मार्शल आर्ट भी अच्‍छा एंगेजमेंट है. आप अपने बच्‍चों का कराटे, ताइक्‍वांडो, जूडो आदि क्‍लास में ज्‍वाइन करा सकते हैं. इससे बच्‍चे एक्टिव रहेंगे और उनका मानसिक शारीरि‍क सेहत अच्‍छा रहेगा.

सफाई और गार्डनिंग- बच्‍चों को आप अपने अपने रूम की सफाई और गार्डनिंग में बिजी कर सकते हैं. इससे वे अपनी जिम्‍मेदारियों को समझेंगे और बिजी भी रहेंगे. इससे वे खुद को फिट भी रख सकेंगे.