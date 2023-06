How To Be A Calm Parent: बच्‍चों की परवरिश आसान काम नहीं. जिम्‍मेदारियों से भरे इस काम को पूरा करने के लिए आपको मानसिक रूप से भी तैयार रहना जरूरी होता है. आप जितना अधिक शांत भाव से अपने बच्‍चों की परवरिश करेंगे, बच्‍चे भी उतने ही सभ्‍य और आज्ञाकारी बनेंगे. जबकि जिन बच्‍चों के माता पिता बात बात पर गुस्‍से में आ जाते हैं या कुछ ज्‍यादा ही ओवर रिएक्‍ट करते हैं, उनके बच्‍चे उनसे दूर हो जाते हैं और हर बात छिपाने भी लगते हैं. इस वजह से परेशानियां उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है. यहां हम बता रहे हैं कि आप पैरेंटिंग के दौरान खुद को शांत किस तरह रख सकते हैं.

ब्रेक लें- होमस्‍कूलिंग स्‍पैनिश अकेडमी के मुताबिक, अगर बच्‍चों के आपसी झगडे, बातचीत, बर्ताव, उनकी बातें आपको परेशान कर दी हैं और आप खुद में इरिटेट महसूस कर रहे हैं तो तुरंत इस हालात से ब्रेक लें और दूसरे कमरे में चले जाएं. गहरी सांस लें और सोचें कि इरिटेशन बच्‍चों की वजह से नहीं, आपके स्‍ट्रेस के ट्रिगर करने से हो रहा है.

मंत्र का करें जाप- अगर आप महसूस कर रहे हैं कि बच्‍चों के शोर और शरारतों की वजह से आप परेशान हो रहे हैं और कभी भी आपका गुस्‍सा फूट सकता है तो किसी मंत्र का जाप करें. शोध में पाया गया है कि मंत्रों के बोलने से खुद के इमोशन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

उनकी बातों को समझें- अगर आप बच्‍चों के उम्र के हिसाब से खुद को उनकी जगह रखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर बच्‍चों की मानसिकता अभी क्‍या हो सकती है. जब भी आपको किसी बात पर गुस्‍सा आए तो उनकी भावनाओं को समझने के लिए खुद को उनकी जगह समझकर विचार करें.

गलतियां करने दें- अक्‍सर माता पिता बच्‍चों के हर काम को करेक्‍ट करने में लगे रहते हैं, जबकि यह जानना जरूरी है कि बच्‍चे सबसे अधिक सीख अपनी गलतियों से ही करते हैं. इसलिए हर छोटे छोटे काम में उनकी ग‍लतियां निकालना बंद करें और उन्‍हें करने दें.

खुद के ट्रिगर को पहचानें- जो बातें आपके इमोशन को ट्रिगर करती हैं उनका लिस्‍ट बनाएं. मसलन, आपको गुस्‍सा तब आता है जब बच्‍चे आपकी बातों को इग्‍नोर करते हैं, बार बार डिस्‍टर्ब करते हैं, आपस में झगड़ते हैं आदि. जब आप इन चीजों को पहचान लेंगे तो खुद को शांत रखना भी शुरू कर देंगे.