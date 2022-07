बच्चों को है प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत, तो इसे छुड़ाने के लिए अपनाएं ये तरीके

How to stop kids from eating junk foods-बच्चे जंक फूड के काफी शौकीन होते हैं. उनका यह शौक बढ़ते-बढ़ते कब आदतों का हिस्सा बन जाता है, ये हम जान ही नहीं पाते हैं. कई बार बच्चे केवल इन चीजों के चक्कर में हेल्दी खाना नहीं खा पाते हैं, जो उनकी सेहत पर बुरा असर डालती है. अगर बच्चे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लग जाते हैं, तो उनका वजन बढ़ सकता है और उनके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी भी देखने को मिल सकती है. इसलिए प्रोसेस्ड फूड खाने से बच्चों को परहेज करना चाहिए.

हालांकि पैरेंट्स के लिए यह बेहद मुश्किल हो जाता है कि बच्चों की ज़िद को शांत कर सकें. फिर भी जितना मुमकिन हो उन्हें घर का ही खाना खिलाने की आदत डालनी चाहिए. अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता है और जंक फूड खाने से परहेज़ नहीं करता है, तो इस स्थिति में आज हम आपको बताते हैं वो तरीके, जिनकी मदद से आप बच्चे की जंक फूड खाने की आदत छुड़वा सकते हैं. आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में.

उनका टेस्ट हेल्दी चीजों में बनाएं

दबाईटिंगट्रुथ के मुताबिक अपने बच्चों की भूख शांत करने के लिए उन्हें फल और सब्जियों को अलग-अलग तरीकों से खिलाएं. अगर बच्चे का पेट भरा रहेगा, तो इधर-उधर की चीज़ें खाने से बचेगा. ता

घर पर ही बाहर की चीजें बनाएं

अगर बच्चा बिलकुल नहीं मानता है तो बाहर की चीजों के होम मेड वर्जन बनाएं जो हेल्दी हो. जैसे पिज्जा बनाते समय आटे का प्रयोग करें और उसके ऊपर ढेर सारी सब्जियां रखें.

घर में जंक फूड न ला कर रखें

कोशिश करें घर पर कम से कम जंक फूड मौजूद हो. बच्चे को मार्केट या किसी भी जगह ले जाने से पहले इस बात को इंश्योर करें कि बच्चे का पेट भरा हो. ऐसे में वो बाहर जा कर कुछ चटपटा खाने की ज़िद नहीं करेगा.

बच्चों पर अधिक पाबंदी न लगाएं

अगर बच्चों को ज़्यादा मना किया जाएगा तो वह इन चीजों को और अधिक खाएंगे. ऐसे में कभी-कभी उन्हें उनके मन-मुताबिक भी खाने दें, ताकि जंक फूड के लिए बच्चे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा न बढ़े.