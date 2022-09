How to Teach Baby to Eat by Himself: छोटे बच्‍चों को खिलाना पैरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है. जल्‍दी खिलाने के चक्‍कर में माता-पिता उन्‍हें खुद खाने की आदत नहीं पड़ने देते और खुद ही ये काम कर देते हैं. आपको बता दें कि आपका ये शॉटकट आपके लिए मुसीबत बन सकता है. ऐसे में ज़रूरी है कि आप सही उम्र में बच्‍चों को खुद खाना खाने की आदत डलवाएं. बता दें कि बच्‍चे 3 साल की उम्र से खुद खाना पसंद करते हैं और इस उम्र में अगर उन्‍हें यह करने दिया जाए तो वे बड़ी ही आसानी से खुद खाना सीख जाते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप छोटे बच्‍चे को खुद से खाना खाने की आदत किस तरह सिखा सकते हैं.

छोटे बच्‍चे को खुद खाने की आदत डालने के तरीके

खाना पकड़ना सिखाएंआप बच्‍चों को यह सिखा दें कि खाने की चीजों को कैसे पकड़ना चाहिए. मसलन, रोटी, फल, सब्जियां, सलाद, चावल आदि. इसके लिए आप उन्‍हें अपने साथ खाना दें और उनके सामने एक-एक कर खाएं. ऐसा करने से वे आपकी कॉपी करेंगे और धीरे-धीरे सीख जाएंगे.

थोड़ा-थोड़ा भोजन देंसेल्फ फीडिंग प्रमोट करने के लिए उन्‍हें एक बार में अधिक भोजन ना दें. ऐसा करने से वे थक जाएंगे और उनका ध्‍यान भी भटकेगा. ऐसे में बेहतर होगा कि आप सेल्फ फीडिंग सिखाते समय बच्चों के सामने एक बार में बहुत ज्यादा भोजन नहीं परोसें.

गलती होने पर डाटें नहींसेल्फ फीडिंग सिखाते समय बच्‍चों से खाना गिरना स्‍वभाविक है. ऐसे में अगर आपके बच्‍चे से भी खाना गिरता है या फैल जाता है तो उसे डाटें नहीं, बल्कि आप प्‍यार से समझा सकते हैं. धीरे-धीरे कुछ ही दिन में वे अच्‍छी तरह से खाना सीख जाएगा.

मजेदार बनाएं फीडिंग टाइमबच्चों को सेल्फ फीडिंग सिखाते समय आप मजेदार तरीके से बच्‍चे को खाना दे सकते हैं. आप चावल राजमा को मिलाएं और प्‍लेट में बच्‍चे के नाम का पहला लेटर लिख दें. आप चाहें तो जानवर का शेप भी बना सकते हैं.

साथ बैठकर खाएंबच्चों को सेल्फ फीडिंग सिखाने का सबसे अच्‍छा तरीका है कि आप पूरे परिवार के साथ उसे भी डाइनिंग टेबल पर बिठाएं और साथ में खाने के लिए कुछ दें. ऐसा करने से बच्‍चा देखकर जल्‍दी खाना सीखेगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)