जानिए क्यों बच्चों के लिए जरूरी है दूध पीना, ये हैं उनके लिए बेस्ट मिल्क ऑप्शंस

Importance of Milk and it’s Benefits for Kids: हम सभी अपने बड़ों और सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स से सुनते आए हैं कि दूध बच्चों के लिए बेहद जरूरी होता है. बच्चों की ग्रोथ के सालों में उनकी बेहतर ग्रोथ से लेकर माइंड डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ के लिए दूध का नियमित सेवन करने के सलाह दी जाती है. दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिंस और पोटेशियम जैसे सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं. एक्सपर्ट्स की माने तो दूध का नियमित सेवन करने से बच्चे हाइड्रेटेड रहते हैं जिससे वे हेल्दी या सेहतमंद बने रहते हैं.दूध पीने से बच्चों को कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी दूध पीना पसंद नही करते हैं और हमेशा दूध से बचकर भागने की कोशिश करते हैं. ऐसे में पेरेंट्स परेशान होने के बजाय दूध के कुछ बेहतर ऑप्शंस बच्चों को दे सकते हैं. आइए जानते हैं, बच्चों के लिए दूध की जरूरत और उनके लिए दूध के कुछ बेहतर और हेल्दी ऑप्शंस.

क्यों बच्चों के लिए जरूरी है दूध पीना :

मॉम्स जंक्शन डॉट कॉम के अनुसार बच्चों की ग्रोथ के सालों में उन्हें दूध देना बेहद जरूरी होता है. दूध ना केवल बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है. बच्चों को सेहतमंद रहने के लिए हर रोज दूध देना जरूरी है, आइए इससे जुड़े कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं.

बच्चों के लिए दूध के हेल्थ बेनिफिट्स :

कैल्शियम से भरपूर –

बच्चों के लिए दूध कैल्शियम का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है, नियमित दूध का सेवन करने से उनकी हड्डियां मजबूत होती है, उनके दांत सही रहते हैं और कैल्शियम की कमी से होने वाली गंभीर बिमारियों से बचाव किया जा सकता है.

ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन –

आजकल ब्लड प्रेशर की समस्या बड़ों के साथ छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर रही है. ऐसे में उन्हें इस गंभीर परेशानी से बचाए रखने के लिए दूध देना बेहद जरूरी है. डॉक्टर्स के अनुसार बच्चों को सही डाइट के साथ कम से कम 2 बार दूध देना चाहिए.

जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति –

बच्चों के लिए दूध एक संपूर्ण आहार का काम करता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12 और विटामिन ए जैसे सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं.

बच्चों के लिए बेस्ट मिल्क ऑप्शंस :

अधिकतर पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों के लिए गाय का दूध सबसे बेहतर होता है, लेकिन आजकल कई मिल्क के कई दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं. बच्चों के लिए बेस्ट मिल्क ऑप्शंस हैं –ऑर्गेनिक गाय का दूधलो-फैट मिल्कसोया मिल्कआलमंड मिल्कराइस मिल्ककोकोनट मिल्क

