Sweet Name of Baby Girl and Baby Boy: घर में नन्हें मेहमान के आने की खबर मिलने के बाद, जो काम घरवाले सबसे पहले करते हैं, वो होता है बच्चे का नाम सोचना. दरअसल हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का नाम सबसे प्यारा और अनोखा हो. जिसके लिए होने वाले मम्मी-पापा के साथ ही बुआ, दादी, नानी, मामा और मौसी सहित बाकी घर के लोग भी बच्चे का नाम तय करने में लग जाते हैं. लेकिन कई बार काफी कोशिश के बाद भी समझ नहीं आता है कि आखिर बच्चे का छोटा और मीनिंगफुल नाम क्या रखा जाये. ऐसे में आप बच्चे के नाम के लिए आइडियाज यहां से ले सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे नाम जो बेबी गर्ल और बेबी बॉय के लिए प्यार भरे और मीनिंगफुल हो सकते हैं. जिससे आप आने वाले नन्हें मेहमान के लिए पहले से नाम तय कर सकते हैं. आइये जानते हैं इन नामों के बारे में.

बेबी गर्ल के दो अक्षर वाले नाम

बेटी के लिए अगर आपको दो अक्षर वाला नाम तय करना है तो आप नीति, इरा, ईवा, अंशु, अनु, रानी, अंजू, मीरा, जूही, चारु, अरु, ईशा, आभा, रूही, अथा, दिव्या, नव्या, सारा, प्रिशा, प्रिया, परी, धृति, धरा, ध्वनि, हनी, रश्मि, रानी, प्रिंसी, प्राची, गार्गी, रति, श्रुति, राशि, ओमी, वाणी, रेखा, तनु, सुधा, दिवा, सिमी, सीमा, टिया, कृषा, कृति, यति, उर्वी, शुभी, नैंसी, निष्ठा, ओशी, श्वेता, प्रभा, सृष्टि, दृष्टि और मिष्टी में से किसी नाम का सेलेक्शन कर सकते हैं.

बेबी बॉय के दो अक्षर वाले नामअगर आपको दो अक्षर का नाम पसंद है, तो बेटा होने पर आप केशु, तंशु, आशु, रवि, शनि, आदि, दक्ष, नील, यश, युग, पुरु, शान, जैकी, दीपू, दास, दर्श, देवा, ध्रुव, हेम, जय, सोनू, मोनू, लकी, आर्य, अभी, राज, अंश, आदि, ईश, अनि, कृपा, खुश, गौर, गर्व, दीन, मीशू, राज, वृत, सोम, हर्ष, शोभ, वीर, गिरि, धीर, जोश, भूप और मोह में से कोई भी नाम पसंद कर सकते हैं.

बेटे के लिए तीन अक्षर वाले नाम

अगर आप बेटे का तीन अक्षर वाला नाम रखना चाहते हैं तो सौरभ, अजय, अमित, अक्षर, अकुल, अनुज, अंबुज, अक्षय, नितिन, सूरज, अक्षत, नीरज, शेखर, अंबुज, शिवम, शुभम, लोकेश, रमन, रौनक, शिविन, शरण, हेमंत, गगन, तपन, नमन, मनन, बादल, मदन और अमन में से कोई एक नाम रख सकते हैं.

बेटी के लिए तीन अक्षर वाले नामबेटी के आने पर अगर आप तीन अक्षर वाला नाम रखना चाहें तो जानवी, अदिति, समीरा, अक्षिता, कियारा, एकांशी, संशिका, एल्सा, अविका, अक्षरा, गुंजन, अनवी, अवनी, साराक्षी, चाहत, ध्रुविता, नंदिता, भानवी, रूपल और साव्या में से कोई नाम चुन सकते हैं.