How To Protect Children From Measles: पिछले कुछ दिनों में कई राज्‍यों में मीजल्‍स यानी खसरे के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. मुंबई में अब तक 303 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है वहीं केरल में भी 160 केस दर्द किए जा चुके हैं. इसके चलते केंद्र सरकार ने राज्‍यों से संवेदनशील क्षेत्रों में 9 से पांच साल की उम्र के बच्‍चों को खसरा और रुबेला के टीके लगवाने के लिए टीकाकरण अभियान तेज करने को कहा है. साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि बच्‍चों को इसकी खुराक दिलाई जाए. खसरा या रुबेला एक वायरल संक्रमण है जो रेस्पिरेटरी सिस्‍टम से शुरू होती है. एक सु‍रक्षित प्रभावी टीके की उपलब्‍धता के बावजूद, खसरा अभी भी दुनियाभर में मृत्‍यु का एक महत्‍वपूर्ण कारण बना हुआ है. डब्‍ल्‍यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में खसरे से संबंधित लगभग 110,000 वैश्विक मौतें हुईं जिनमें से अधिकांश 5 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चे थे. छोटे बच्‍चों में ये रोग तेजी से फैलता है इसलिए जरूरी है कि बच्‍चों की सही देखभाल की जाए. चलिए जानते हैं खसरे से बच्‍चों को किस प्रकार प्रोटेक्‍ट किया जाए.

क्‍या है खसराखसरा एक कम्‍यूनिकेबल डिजीज है जो पैरामाइक्‍सोवायरस फैमिली वायरस के कारण होता है. ये हवा और रोगी के संपर्क में आने से फैलता है. हेल्‍थलाइन के अनुसार खसरा वायरस तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्‍यक्ति छींकता या खांसता है. ये अत्‍यधिक संक्रामक बीमारी है जो हवा में 2 घंटे तक रह सकती है. डब्‍ल्‍यूएचओ के अनुसार खसरा रेस्पिरेटरी सिस्‍टम को संक्रमित करता है और बाद में पूरे शरीर में फैल सकता है. भारत में हर साल लगभग 27 लाख बच्‍चे खसरे से प्रभावित होते हैं.

खसरे के लक्षणसामान्‍यतौर पर खसरे के लक्षण 10-12 दिनों में नजर आने लगते हैं.– खांसी– बुखार– बहती नाक– आंखों में लालपन– गले में दर्द– मुंह में सफेद फफोले

बच्‍चों को खतराशिशुओं को खसरे का टीका तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि वे कम से कम 12 महीने के न हो जाएं. जन्‍म के साथ शिशुओं को पेसिव इम्‍यूनिटी उसकी मां द्वारा कराए गए स्‍तनपान और प्‍लेसेंटा के माध्‍यम से प्राप्‍त हो जाती है. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों में खसरे के कारण जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है. इनमें निमोनिया, एन्‍सेफलाइटिस और कान में होने वाला संक्रमण शामिल है.

खसरे से कैसे करें प्रोटेक्‍टबच्‍चे को खसरे से बचाने के लिए एमएमआर वैक्‍सीन की खुराक दिलवाना बेहद जरूरी है. ये वैक्‍सीन तीन डोज में लगाई जाती हैं. एमएमआर टीके की पहली खुराक 9 महीने में दी जानी चाहिए. दूसरा टीका 15 महीने में दिया जाना चाहिए. वहीं तीसरी खुराक 4-6 साल के बीच दी जानी चाहिए. यदि बच्‍चे की कोई खुराक छूट जाए तो बचाव के लिए बाद में भी इस टीके को लगवा सकते हैं. इसके अलावा बच्‍चे की हाईजीन और डाइट का विशेष ध्‍यान रखना जरूरी है.खसरे से बचने के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है. बच्‍चे को शुरुआत से ये टीका लगावाए जा सकते हैं. साथ ही बच्‍चे को पोषणयुक्‍त आहार दिया जाना चाहिए.