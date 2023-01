Negative Effects Of Not Spending Time With Kids: अक्‍सर हम बच्‍चों की गलतियों की सजा उन्‍हें कड़े अंदाज में दे देते हैं लेकिन ये नहीं गौर करते कि आखिर परवरिश में ऐसी क्‍या कमी रह गई कि बच्‍चे आपकी बातों की अवहेलना करने लगे हैं. दरअसल हमने अपनी व्‍यस्‍तताओं में खुद को इतना अधिक डुबा लिया है कि हमारे पास बच्‍चों के साथ अच्‍छा समय गुजारने, साथ में हंसने खेलने का वक्‍त नहीं मिलता. माता-पिता दोनों ही अगर वर्किंग हैं तो ये समस्‍या और भी गहरी हो जाती है.अच्‍छे बुरे वक्‍त में माता-पिता के साथ का अभाव बच्‍चों के मन को कठोर बना देता है और वे इमोशनली डिटैच होने लगते हैं. यही नहीं, बुरे वक्‍त को अकेले झेलने की वजह से बच्‍चे के मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगता है. इसलिए जरूरी है कि बच्‍चे की परवरिश को माता पिता केवल पोषण और खर्च को ही प्रायरिटी ना दें बल्कि उन्‍हें अपने साथ हमेशा होने का एहसास कराते रहें. यहां हम आपको बताते हैं कि बच्‍चों की परवरिश में साथ वक्‍त ना गुजारने के क्‍या क्‍या नुकसान हो सकते हैं.

बच्‍चों को समय ना देने पर बढ़ सकती हैं ये परेशानियां

बच्‍चे हो सकते हैं ड‍िप्रेशन के शिकारइंडिया पेरेंटिंग के अनुसार, कई माता पिता इतने व्‍यस्‍त होते हैं कि वे बच्‍चे के साथ समय नहीं बिता पाते और कई बार वे बच्‍चों की देखभाल के लिए केयर टेकर रख देते हैं. लेकिन माता पिता की कमी बच्‍चों की पूरी नहीं होती. ऐसा होने से वे अकेलापन महसूस करते हैं और एंग्‍जाइटी या ड‍िप्रेशन महसूस करने लगते हैं.

फैमिली बॉन्डिंग का अभावबातचीत की कमी से आपससी सहानुभूति, प्यार और पारिवारिक मूल्यों का अभाव देखने को मिलता है. जब माता-पिता और बच्चे अलग-अलग जीवन जीने लगते हैं तो बहुत सारे रहस्य अनकहे रह जाते हैं जिससे परिवार में रिश्ते खराब हो जाते हैं. यही नहीं, इससे उनके मन में माता से अधिक अजनबियों में विश्वास पैदा होने लगता है जो बच्चे की कमजोर स्थिति का फायदा भी उठा सकते हैं.

एकेडमिक परफॉरमेंसशोधों में पाया गया है कि जिन बच्‍चों को प्राइमरी स्‍कूल के समय होमवर्क करने या पढ़ाने में माता पिता मदद करते हैं उनका एकेडमिक्‍स बेहतर होता है उनका पढ़ाई में आत्‍मविश्‍वास भी तुलना में अधिक होता है. जबकि इसके अभाव में बच्‍चों की पढ़ाई डिस्‍टर्ब हो जाती है और वे क्‍लास में भी गुमसुम रहने लगते हैं.

मेंटल पॉवर पर असरअगर आप बच्‍चों के साथ समय नहीं ब‍िताएंगे तो बच्‍चे का मेंटल पॉवर धीरे-धीरे कम होने लगेगा. पढ़ाई के ल‍िए बच्‍चों को लगातार मोट‍िवेट करने और मॉन‍िटर करते रहने से बच्‍चे की कार्यक्षमता, स्‍मरण शक्‍त‍ि, पढ़ाई और मेंटल पॉवर भी बढ़ेगा.

सोशल मीडिया पर डिपेंड हो जानाअगर आप बच्‍चों को पर्याप्‍त समय नहीं देंगे तो वो अटेंशन पाने और बोरियत को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगेंगे. अत्‍यधिक देर तक सोशल मीडिया के इस्‍तेमाल की वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा.