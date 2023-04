घर में है न्यू बॉर्न बेबी, 4 जरूरी बातों का रखें खास ख्याल, कई परेशानियों से दूर रहेगा बच्चा

How to Take Care of New Born Baby: घर में नए बच्चे का जन्म जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक होता है. ऐसे में घर के सभी सदस्य बच्चे की खास देखभाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. हालांकि इसके बावूजद छोटे बच्चों को अक्सर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आपके घर में भी न्यू बॉर्न बेबी (New born baby) आया है तो कुछ बातों का खास ख्याल रखकर आप बच्चे को तमाम दिक्कतों से दूर रख सकते हैं.

छोटे बच्चे काफी सेंसेटिव होते हैं. ऐसे में आपकी थोड़ी सी लापरवाही भी बच्चे के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल करने के कुछ आसान टिप्स, जिसे फॉलो करके आप बच्चे को हमेशा के लिए फिट और हेल्दी रख सकते हैं.

हैंड वॉश करें

न्यू बॉर्न बेबी को गोद में उठाने के लिए सभी तैयार रहते हैं. हालांकि बच्चे को खिलाने की एक्साइटमेंट में लोग हाथ धोना भूल जाते हैं. जिसके कारण बच्चे इंफेक्शन और वीक इम्यूनिटी का शिकार हो सकते हैं. इसलिए न्यू बॉर्न बेबी को हाथ में लेने से पहले हैंड वॉश करना बेहद जरूरी होता है. इससे आप बच्चे को बैक्टीरियल बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बच्चों के नाखून काटते समय बरतें ये एहतियात, सेफ्टी के साथ ऐसे करें बेबी की नेल कटिंग

सावधानी से उठाएं

कुछ लोगों को न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लेने का एक्सपीरियंस नहीं होता है. खासकर पहली बार मां बनने वाली महिलाएं बच्चों को सही तरीके से उठाने में असहज रहती हैं. जिसके चलते बच्चे की गर्दन में लचक आ सकती है. ऐसे में बच्चे को उठाते समय सर और गर्दन का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. इसके लिए आप घर के बड़े-बुजुर्गों की भी मदद ले सकते हैं. जिससे बच्चे को चोट लगने का खतरा कम रहता है.

ये भी पढ़ें: बच्चा हो गया चलने लायक, पैरेंट्स भूलकर भी न करें 5 गलतियां, ऐसे करें बेबी की स्पेशल केयर

बच्चे को हिलाने से बचें

छोटे बच्चों को सुलाने या रोते समय चुप कराने के लिए लोग उन्हें जोर-जोर से हिलाना शुरु कर देते हैं. जिससे बच्चे के दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है. हालांकि बड़े अपनी तरफ से बच्चों को धीरे-धीरे ही झूला झुलाते हैं. मगर बच्चों के लिए वो स्पीड काफी तेज हो सकती है. इसलिए न्यू बॉर्न बेबी को हिलाने से बचना बेहतर रहता है.

मिजोरम की इन 7 जगहों पर मिलेगा नेचर का असली मजा आगे देखें…

बाथिंग टिप्स फॉलो करें

न्यू बॉर्न बेबी को नहलाना काफी रिस्की काम होता है. इससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो सकती है. साथ ही नहाते समय बच्चे के आंख, नाक, कान और मुंह में पानी जाने का भी डर रहता है. ऐसे में बच्चे को नहलाने की बजाए आप पानी में सूती कपड़ा भिगोकर बेबी की बॉडी को पोंछ सकते हैं. लेकिन अगर आप बच्चे को नहलाना चाहते हैं. तो इसके लिए किसी अनुभवी सदस्य की मदद ले सकते है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)