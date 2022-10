बड़ों का ही नहीं बच्चों का भी बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, कंट्रोल करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

How To Control Cholesterol In Children’s - हफ्ते में एक दिन अनहेल्‍दी खाना सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन नियमित रूप से ऐसी डाइट लेने से बड़ों के साथ बच्‍चों का कोलेस्‍ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है. बच्‍चों में कोलेस्‍ट्रॉल लेवल बढ़ने की संख्‍या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है.











Follow us on