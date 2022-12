सर्दी में ऐसे करें न्यू बॉर्न बेबी की खास देखभाल, ठंड में भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा बच्चा

Winter care tips for new born baby: सर्दी के मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखना पैरेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होता है. खासकर नवजात बच्चों को ठंड से बचाना बेहद जरूरी होता है. वहीं बच्चे को जन्म देने के बाद मां को भी खास देखभाल की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आप चाहें तो सर्दियों में 5 तरीके अपनाकर अपनी और अपने न्यू बॉर्न बेबी (New born baby) की केयर कर सकती हैं.

बच्चे को जन्म देने के बाद फीमेल्स की बॉडी काफी वीक हो जाती है. वहीं न्यू बॉर्न बेबी की हेल्थ और स्किन भी काफी नाजुक होती है. ऐसे में जच्चा और बच्चा दोनों को सर्दियों में स्पेशल केयर की जरूरत होती है. आइए इंडिया टुडे के अनुसार, जानते हैं सर्दियों में न्यू मॉम और न्यू बॉर्न बेबी की खास देखभाल करने के कुछ आसान टिप्स के बारे में.

शरीर को कवर करें

बच्चे को ठंड से बचाने के लिए कपड़ों के मामले में कंजूसी बिल्कुल न करें. ऐसे में आप बच्चे को सॉफ्ट और कॉटन फैब्रिक वाले कपड़ों से कवर कर सकती हैं. इसके लिए बच्चे को वुलेन पैजामी पहनाकर पैंट पहना दें. साथ ही सर्दियों में बेबी को हमेशा फुल स्लीव्स गर्म शर्ट पहनाकर रखें. इसके अलावा कैप, जैकेट और गर्म जूतों से कवर करके आप बेबी को सर्दी से सुरक्षित रख सकती हैं.

कमरे का तापमान नॉर्मल रखें

बच्चे को ठंड से बचाने के लिए रूम टेम्प्रेचर को नॉर्मल रखना भी जरूरी होता है. ऐसे में आप कमरे में रूम हीटर लगवा सकती हैं. ध्यान रहे कि सर्दियों में कमरे का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए. वहीं कमरे में ह्यूमिडिफायर इंस्टॉल करवाकर आप कमरे की हवा को भी बच्चे के लिए फ्रेश और हेल्दी रख सकती हैं.

त्वचा का ख्याल रखें

सर्दियों में बेबी की स्किन ड्राइ और रफ हो जाती है. जिससे बेबी को शरीर में खुजली, जलन और रेडनेस हो सकती है. ऐसे में आप नियमित रूप से बेबी मॉइश्चराइजर अप्लाई करके बच्चे की त्वचा को सॉफ्ट और हेल्दी रख सकती हैं.

हाईजीन मेंटेन रखें

सर्दियों में बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए साफ-सफाई का खास ध्यान रखें. ऐसे में बच्चे को छूने से पहले हाथ धोना या हाथों में सैनिटाइजर यूज करना न भूलें. साथ ही न्यू बॉर्न बेबी को सर्दियों में वायरल इंफेक्शन से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन जरूर लगवा लें.

ब्रेस्टफीडिंग कराएं

कई बार वीकनेस के चलते मॉम्स बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग नहीं कराती हैं. मगर मां का दूध सर्दियों मे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें बीमारी से दूर रखने में भी मददगार होता है. वहीं ब्रेस्टफीडिंग कराने से मां के शरीर की गर्मी बच्चे में भी ट्रांसफर होती है. जिससे बच्चा काफी रिलैक्स महसूस करता है. ऐसे में सर्दियों में बेबी को ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्टफीडिंग कराना बेहतर रहता है.