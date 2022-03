सिंगल मेल पेरेंट अकेले कैसे करें अपने बच्चे की परवरिश, जानिए 7 टिप्स

Single Male Parent, How To Raise Child Alone : आज, 21वीं सदी में तलाक और पार्टनर की मृत्यु के मामले सिंगल पेरेंटहुड (single parenthood) का एकमात्र कारण नहीं हैं. बल्कि अब सिंगल फादर के अधिक होने के कई कारण हैं. एक एकल माता-पिता (single parents) को एक ऐसे पेरेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अन्य पेरेंट्स (खुद के माता-पिता) का सपोर्ट लिए बिना अकेले पितृत्व (parenthood) की जिम्मेदारी निभाता है. यहां तक की उस पेरेंट को भी सिंगल पेरेंट माना जाएगा जो परिवार में अन्य वयस्कों और बच्चों के मौजूद होने के बावजूद भी किसी और के साथ भागीदारी नहीं करता है.