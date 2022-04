बच्चे को आता है बहुत अधिक गुस्सा? तुरंत शांत करने के लिए अपनाएं ये 7 उपाय

How To Calm Down An Angry Child : दरअसल बच्‍चों (Child) को अपने इमोशन (Emotion) को एक्‍सप्रेस करना नहीं आता जिस वजह से जब वे अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं समझा पाते तो वे या तो गुस्सा हो जाते हैं या रोने लगते हैं. अगर आपका बच्‍चा भी अधिक इमोशनल और बहुत अधिक गुस्‍सा (Angry) करता है तो यह समझें कि जितना परेशान आप उसकी हरकत से हो रहे हैं उससे कहीं ज्‍यादा परेशान आपका बच्‍चा खुद के इमोशन से हो रहा है.