बच्चों की नहीं बढ़ रही Height? इन सुपर फूड्स की ले सकते हैं मदद

How to increase height of kids: बच्चों की लंबाई (Height) अगर नहीं बढ़ रही है, तो यह हमारे लिये एक दिक्कत (Problem) बन जाती है. क्योंकि शरीर की लंबाई का व्यक्तित्व (Personality) निखारने में एक अहम योगदान होता है. लंबाई अगर न बढ़े तो यह एक समस्या बन जाती है और इसके लिये कभी-कभी तो आनुवांशिक कारण जिम्मेदार होते हैं. बहुत कुछ हमारी खानपान की आदतों और उसकी गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है. यानी अगर हम अपने बच्चों के आहार में कुछ चीजों को शामिल कर लें, तो यह बढ़ते हुये बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हो सकता है.

आइये जानते हैं कुछ ऐसे ही सुपर-फूड्स (Super foods) के बारे में जिन्हें अपने बढ़ते हुये बच्चों के आहार में शामिल कर, आप उनके शारीरिक विकास को गति दे सकते हैं. जिनसे आपके बच्चों की लंबाई तो बढ़ती ही है साथ ही उनकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी.

बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए सुपर फूड्स (Super foods to increase height)

बेरीज़ खिलाएं

बेरीज़ (Berries) में कई विटामिन्स और मिनरल्स व अन्य फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाये जाते हैं जो हमारे बढ़ते बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बहुत सहयोगी साबित होते हैं. इनमें पाया जाने वाला विटामिन-सी हमारे शरीर में कोलैजन का निर्माण करता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने में मददगार होता है. ये शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और उनकी रिपेयरिंग के लिये भी बहुत फ़ायदेमंद है. इसलिये हमें बढ़ते हुये बच्चों के आहार में बेरीज़ को भी जरूर शामिल करना चाहिये.

शकरकंद खिलाएं

शकरकंद (Sweet potato) बढ़ते बच्चों के लिये किसी सुपर-फूड से कम नहीं. यह हमारी पेट की आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है. साथ ही इसमें पाया जाने वाला विटामिन-ए हमारी हड्डियों की सेहत को दुरुस्त बनाये रखता है. जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने में काफी मददगार है. इसके अलावा शकरकंद में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर पाये जाते हैं. जो हमारी पाचन-क्रिया को व्यवस्थित बनाये रखते हैं.

अंडा खाने को दें

अंडा (Egg) भी दूध की तरह ही एक पूर्ण-आहार माना जाता है. इसमें प्रोटीन के साथ ही कैल्शियम और मिनरल्स आदि भी पाये जाते हैं. जो बढ़ते बच्चों की ग्रोथ के लिये बहुत फायदेमंद हैं. इसलिये हमें बढ़ते बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिये अंडे का सेवन उन्हें रोजाना कराना चाहिये.

हरी सब्जियां डाइट में शामिल करें

बढ़ते बच्चों की लंबाई बढ़ाने में हरी और पत्तेदार सब्जियां अहम हैं. इनमें पाये जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स हमारी हड्डियों का घनत्व बढ़ाते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं. इसलिये बढ़ते बच्चों के लिये हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत फायदेमंद साबित होती हैं.

साल्मन मछली खाने को दें

अगर आप और आपका बच्चा नॉनवेज खाते हैं तो उसके आहार में साल्मन मछलियां जरूर शामिल करें. इसमें मिलने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय-रोगों के साथ ही बढ़ते हुये बच्चों के लिये बहुत कारगर है. इसके अलावा इसमें प्रोटीन और कई सारे मिनरल्स भी पाये जाते हैं जो बच्चों की ग्रोथ बढ़ाते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)