How to Keep Children Away From Mobile : बच्‍चों (Children) को कई पेरेंट्स (Parents) कम उम्र में ही मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं और बाद में जब बच्‍चों की इसकी आदत लग जाती है तो वे छुडाने के लिए सख्‍ती करने लगते हैं. ऐसे में घर का माहौल तो खराब होता ही है, बच्‍चे छिपछिप कर मोबाइल का प्रयोग करने लगते हैं. अकेले में मोबाइल (Mobil) देखने के चक्‍कर में वे कई बार इंटरनेट पर मौजूद उन कंटेन्‍स को भी देखने लगते हैं जो शायद उनकी उम्र के हिसाब से अडल्‍ट क्‍वालिटी की है. तो आइए यहां हम आपको बताते हैं कि आप बच्‍चों में मोबाइल की आदत को छुटाने के लिए किन उपायों का सहारा ले सकते हैं.