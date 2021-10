आपके बच्चे के दांतों को ब्रेसेज की जरूरत तो नहीं?

How To Know Your Child Needs Braces : बच्‍चों के विकास के दौरान कई बदलाव आते हैं. किसी तरह की समस्‍या आती है तो हम डॉक्‍टर के पास जाते हैं और सलाह लेते हैं. लेकिन अधिकतर पेरेंट्स बच्‍चों के दांतों (Teeth) को लेकर कैजुअल हो जाते हैं और बिना दर्द के डेंटिस्‍ट के पास नहीं जाते. स्‍टैनफोर्ड चिल्‍ड्रेन क्‍लीनि‍क के अनुसार, बच्‍चों का रेग्‍युलर दांतों का चेकअप बहुत ही जरूरी है. अगर दांतों के आकार में किसी तरह की समस्‍या आती है तो डॉक्‍टर ब्रेसेज (Braces) लगाने की भी सलाह देते हैं. ऐसे में पेरेंट्स के मन में असमंजसता रहती है कि आखिर किस उम्र में ये करना बेहतर होगा. तो आइए आज जानते हैं कि बच्‍चों (Kids) को कब ब्रेसेज की जरूरत पड़ती है.

ऐसे लक्षण हों तो ब्रेसेज लगाने की पड़ सकती है जरूरत

1.दांत हो रहे हैं ओवरलैप

अगर बच्‍चे के दांत एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें ब्रेसेज़ की जरुरत होगी. ऐसे में अपने डेंटिस्‍ट से तुरंत बात करें.

2.चबाने में तकलीफ

अगर बच्‍चे को किसी चीज को भी चबाने या खाने में दिक्‍कत आ रही है तो हो सकता है कि बच्‍चे को ब्रेसेज की जरूरत पड़े.

इसे भी पढ़ें : कोरोना काल में टीनएज बच्‍चों को इस तरह बनाएं जिम्‍मेदार, बिना स्‍ट्रेस आपस में बढ़ेगा प्‍यार

3.मुंह से सांस लेना

अगर बच्‍चा मुंह खोलकर रहता है और वह मुंह से सांस लेता है तो यह भी लक्षण है कि आपके बच्‍चे को ब्रेसेज की जरूरत है.

4.बोलने में लड़खड़ाना

कई बच्‍चे शब्दों को गलत तरीके से बोलते हैं और उन्‍हें बोलने में कठिनाई होती है. ऐसे में अगर आपके बच्‍चे को भी ऐसी समस्‍या है तो आप डेंटिस्‍ट से संपर्क करें.

5.दांतों के बीच बहुत ज्यादा गैप

अगर आपके बच्‍चे के दांतों के बीच में बहुत अधिक गैप है तो आप डॉक्‍टर से सलाह लें. क्‍योंकि हो सकता है कि आगे चलकर ये समस्‍या और अधिक हो जाए.

ये भी पढ़ें: बच्‍चे नहीं पीते पानी तो अपनाएं ये मजेदार ट्रिक्स

6.जबड़े में स्टिफनेस

कई बच्‍चों को कभी-कभी मुंह या जबड़े में अकड़न या स्टिफनेस की समस्‍या होती है. ऐसे में चबाते समय खटाक खटाक आवाज होती हैं. यह समस्‍या है तो जरूर डॉक्‍टर से संपर्क करें.

7.मुंह काटना

अगर आपका बच्‍चा अक्‍सर खाते समय या बात करते समय अंदर से मुंह काट लेता है और ये समस्‍या बहुत अधिक होता है तो आप डॉक्‍टर से संपर्क करें. ये भी लक्षण है आपके बच्‍चे को ब्रेसेज की जरूरत है.