Parenting Tips: ट्विन बेबी खाने की फरमाइश अलग-अलग करते हैं तो ऐसे करें मैनेज

Parenting Tips: नवजात शिशु (New Born) जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके खाने-पीने की चिंता माता-पिता (Parents Worrying About their Meal) को सताने लगती है. जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके खाने में नखरे भी बढ़ते जाते हैं, और यह परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आपके ट्विंस बेबी (Twins baby) हों. 6 महीने तक तो ऐसा होता है कि दोनों को दूध ही देना होता है. लेकिन उसके बाद जब बारी खाने की आती है और अगर दोनों की पसंद खाने में अलग हो तो सबसे ज्यादा परेशानी मां की हो जाती है. जब एक ही समय में दोनों को भूख लगे और खाना भी अलग अलग हो तो कैसे इस स्थिति को मैनेज करें इसके लिए हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स, जिन्हें फॉलो कर आप परेशान होने से बच जाएंगे.

घर वालों की मदद लें

जब आपको एक साथ दो बच्चों को पालना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर एक को मीठा खाना पसंद है और दूसरे को नमकीन तो घर वालों की मदद से आप दो तरह के दलिया बना सकती हैं. एक मीठा रहे और दूसरे में सीज़नल वेज डालकर पकाएं. साथ ही उन्हें खाना खिलाने के लिए भी परिजनों की मदद लें.

पहले से तैयारी करें

आपको अपने बच्चों की पसंद पता चल गई है. अब आप इसके लिए पहले से तैयारी करके रखिए. कोशिश करिए दोनों की पसंद का फूड प्रीज़र्व करके रखें और भूख लगने पर उन्हें तुरंत खिला दें. आप इसके लिए रेडी टू ईट का भी सहारा ले सकतीं हैं.

समझाकर खिलाएं

बेशक बच्चे को जो पसंद नहीं वो खाने में ना नुकुर करेगा, लेकिन आप उसे समझाने की कोशिश करें और ट्राई करें कि वो भी कभी-कभी उस खाने के लिए मान जाए, जिसे खाने से बच्चा मना करता है.

बारी बारी से खिलाना सिखाए

बच्चों में सब्र रखने की आदत बनाना बेहद ज़रूरी है. आप उन्हें अपनी बारी का इंतजार करने की सीख दें. उन्हें सिखाएं कि आज आपके भाई या आपकी बहन की पसंद का खाना बनेगा और अगली बारी उनकी होगी. ऐसे में बच्चे आपकी बात मानना सीखेंगे.

खेल खेल में खिलाएं

बच्चों के साथ बच्चा बन जाएं और उन्हें खेल खेल में खाना खिलाएं. ऐसा करने से उन्हें बहुत माज़ा आएगा और वो खाना भी फिनिश कर देंगे. इस तरह की एक्टिविटी में बच्चे रहकर पार्टिसिपेट करते हैं.