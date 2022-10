Why Baby Does Not Want To Drink Milk: नवजात या छोटे बच्‍चे अपने मन की बात नहीं बोल पाते. लेकिन वे अपनी कुछ हरकतों से यह संकेत जरूर देते हैं कि उन्‍हें किसी बात की समस्‍या है. ऐसा ही एक संकेत है एकाएक दूध ना पीना. अगर आपका शिशु भी एकाएक दूध पीना नहीं चाह रहा तो उसके साथ जबरदस्‍ती ना करें बल्कि इस बात को हल्‍के में कतई न लें. यह उसके सेहत से जुड़ा एक संकेत हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप उसकी परेशानी को समझें और इस बात का प्रयास करें कि उसके परेशानी की वजह क्‍या है. इंडिया पेरेंटिंग के मुताबिक, अगर आपका शिशु दूध नहीं पी रहा या दूध के बोतल को देखते ही रोने लगता है तो आप तुरंत डॉक्‍टर से संपर्क करें और सारी बातें बताएं. यहां हम कुछ ऐसे कॉमन कारण बता रहे हैं जिस वजहों से बच्‍चे दूध पीना छोड़ देते हैं.

इन वजहों से भी शिशु नहीं पीना चाहते दूध

बर्थ इंजुरीप्रीमेच्‍योर या लेबर के समय किसी तरह की समस्‍या के बाद जन्‍मे बच्‍चों में बर्थ इंजुरी की समस्‍या काफी कॉमन है. ऐसे में अगर बच्‍चा जन्‍म से ही दूध पीने पर रोने लगता है तो ये समस्‍या सीरियस हो सकती है.

सांस में समस्‍याकई बार शिशु को दूध पीते वक्‍त सांस लेने में समस्‍या होने लगती है. खासतौर पर अगर उसे सर्दी लगी हो या नाक बंद हो. यही नहीं, कई बार उसे दूध पीने में गले में दर्द की समस्‍या से भी जूझना पड़ सकता है.

मुंह का स्‍वाद खराब होने सेकई बार बच्‍चे कुछ भी मुंह में लेने से इंकार कर देते हैं और जबरदस्‍ती करने पर रोने लगते हैं. इसकी वजह ओरल एवर्जन (oral aversion) यानी कि मुंह का स्‍वाद खराब होना हो सकता है.

दर्द होनाकई बार बच्‍चे के कान, गले आदि में इंफेक्‍शन की वजह से दर्द होने लगता है. ऐसे में वे दूध नहीं पीना चाहते हैं और रोने लगते हैं.

पेट में गैसबच्‍चे के पेट में अगर गैस हो गई है तो ऐसे हाल में बच्‍चा दूध नहीं पीना चाहता है. इसकी वजह डाइजेशन की समस्‍या, फूड सेंसेटिव या कुछ अन्‍य वजह हो सकती है. ऐसे में बच्‍चे को चुप कराना मुश्किल हो जाता है.

मिल्‍क एलर्जीअगर आपका बच्‍चा दूध नहीं पीना चाहता तो यह भी हो सकता है कि उसे दूध से एलर्जी हो. ऐसे में आप लैक्टिक एलर्जी टेस्‍ट करा सकते हैं.

तबियत खराब होना

कई बार अगर तबियत खराब है तो भी बच्‍चा दूध नहीं पीना चाहता. ऐसे में आप उसका टेम्‍परेचर लें या डॉक्‍टर से बात करें.