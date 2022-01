पैरेंट्स के Genes बच्चे की एजुकेशनल सक्सेस को प्रभावित कर सकते हैं: स्टडी

Parent’s genes can influence a child’s educational success : यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (University College London) के रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडी के अनुसार, एक बच्चे की शैक्षिक सफलता उसके माता-पिता के जीन्स पर निर्भर करती है, जो विरासत में मिले हैं और साथ ही जो विरासत में नहीं मिले हैं. इस स्टडी से इसकी पुष्टि होती है कि एक व्यक्ति को सीधे विरासत में मिले जीन, एजुकेशन में उसकी एचीवमेंट्स में योगदान करते हैं इसकी सबसे ज्यादा संभावना है. इस स्टडी का निष्कर्ष अध्ययन ‘द अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स (The American Journal of Human Genetics)’ में प्रकाशित हुआ है.