Right Way To Eat Pasta: क्या रोजाना पास्ता खाकर भी वजन कर सकते हैं कम? जानें इसे खाने के 5 सही तरीके

Right Way To Eat Pasta: लोगों को हमेशा टेस्टी खाना पसंद होता है. लोग तीखा, चटपटी चीजों के लिए फास्टफूड खाते हैं. आजकल पास्ता खाने का ट्रेंड चल रहा है. पास्ता अब किचन का जरूरी सामान बनता जा रहा है. लोग सुबह के नाश्ते में पास्ता को बहुत पसंद करते हैं. लेकिन कई लोग वजन बढ़ने के डर से पास्ता खाने से बचते हैं. पास्ता खाने का उनका मन करता है, लेकिन वो चाहकर भी इसे नहीं खा पाते, क्योंकि उन्हें वजन बढ़ने का डर रहता है.

एम्मा बेकेट, न्यूकैसल विश्वविद्यालय के एक पोषण विशेषज्ञ का दावा है कि अध्ययन से पता चला है कि जो लोग रोजाना पास्ता खाते हैं, वे भी वजन कम कर करते हैं. द सन यूके के मुताबिक, “पास्ता को छोड़ने के बजाय इसकी मात्रा को कम करें.” एम्मा ने यह भी बताया कि जब वजन कम करने की बात आती है तो बचा हुआ पास्ता और भी फायदेमंद होता है. जब पास्ता पकाया जाता है और ठंडा किया जाता है, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रतिरोधी स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि इसलिए, आपका बचा हुआ पास्ता, भले ही आप इसे दोबारा गर्म करें यह कैलोरी में पहले की तुलना में कम होता है. आइए आज हम आपको पास्ता खाने के 5 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा.

1.सलाद का प्रयोग करें: सलाद हमेशा एक स्वस्थ आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं. इसलिए, सलाद का एक अलग से डिश जोड़ने से भोजन का पोषण स्तर बढ़ जाएगा. इसके अलावा, यह आपका पेट भरने में भी मदद करेगा, जिससे आपके पास्ता खाने की मात्रा में कमी भी आएगी. इसलिए पास्ता के साथ हमेशा पौष्टिक सलाद का सेवन जरूर करें.

2.पास्ता में सब्जियां भी डालें: पास्ता बनाते समय हमेशा उसमें सब्जियां डालकर बनाएं. पास्ता में मटर, बीन्स, शिमला मिर्च, मकई सहित अन्य सब्जियों को डालकर लजीज स्वादिष्ट पास्ता बनाना चाहिए. इससे पास्ता की मात्रा कम होगी और पौष्टिक सब्जियों का उपयोग बढ़ जाएगा.

3.पास्ता खाने की मात्रा कम करें: किसी भी चीज की अति हानिकारक हो सकती है. इसलिए, यह हमेशा महत्वपूर्ण है कि आप ज्यादा पास्ता खाने से बचें. पास्ता को पेट भरने के लिए कभी न खाएं. इसे हमेशा नास्ते के रूप में सिर्फ स्वाद के लिए ही खाएं.

पढ़ें- Masala Pasta Recipe: रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला पास्ता बनाने के लिए इस रेसिपी की लें मदद

4.फैट से बचें: पास्ता बनाते समय उसमें कई तरह की सब्जियां डाली जाती हैं. ऐसे में पास्ता को बनाते समय कभी भी उसमें ढेर सारे पनीर न डालें. इसमें फैट (FAT) भी होता है. जो मोटापे का कारण बनता है.

5.लीन मीट का प्रयोग करें: अगर आप मांसाहारी हैं और पास्ता में मांस (Meat) मिला रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि लीन मीट का यूज करें. साथ ही पास्ता में मांस मिलाते समय इसे पकाने का सही तरीका चुनें.