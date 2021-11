सर्दियों की शुरुआत में ट्रैकिंग का है प्लान, भारत की इन जगहों पर जाना न भूलें

Best Places For Trekking In India: घूमने का शौक लगभग हर इंसान को होता है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हिल स्टेशन (Hill Station) जाना चाहता है, तो कोई बीच (Beach) पर टहलना चाहता है. किसी को ऐसी एडवेंचर वाली जगह जाना पसंद होता है तो कई लोग जंगल सफारी (Jungle Safari) करना पसंद करते हैं. कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद अगर आप भी एडवेंचर का लुफ्त उठाना चाहते हैं और ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो भारत में मौजूद इन खास जगहों के बारे में सोच सकते हैं. सर्दियों की शुरुआत में ट्रैकिंग के लिए आप इन जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो जगहें.

हाम्टा पास

हाम्टा पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ट्रैकिंग के लिए पर्यटकों के बीच काफी फेमस है. कुल्लू घाटी के हाम्टा पास से शुरू होकर स्पीति घाटी पर खत्म होने वाला ये ट्रैक ट्रेकर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

गोइचा ला

गोइचा ला सिक्किम में स्थित है. हिमालय की चोटियों को देखने के लिए आप गोइचा ला जा सकते हैं. गोइचा ला में आपको सिक्किम की संस्कृति और परंपरा को करीब से देखने का मौका मिलेगा. यहां से आप कंचनजंगा पहाड़ियों पर होने वाले सूर्योदय को देख सकते हैं और मन में सुकून महसूस कर सकते हैं.

रूपकुंड

उत्तराखंड में मौजूद रूपकुंड झील पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इस ट्रेक पर जाने के लिए आपको एक अच्छे गाइड की मदद लेनी होगी, क्योंकि ये ट्रेक हरे भरे मैदानों और संकरे जंगलों से गुजरता है. यह अपने आप में एक जादुई ट्रैकिंग का अनुभव कराएगा.

चेंब्रा पीक

केरल में स्थित चेंब्रा पीक आपको अपनी खूबसूरती का दीवाना बना देगी. हरे भरे जंगल और चाय के बागान ट्रैकर्स को खूब आकर्षित करते हैं. इस ट्रैक पर हर साल कई पर्यटक पहुंचते हैं और ट्रैकिंग का मजा लेते हैं.

नाग टिब्बा

सर्दियों में उत्तराखंड की कई जगहों पर स्नो पड़ती है. उन्हीं जगहों में नाग टिब्बा का भी नाम आता है. यहां आपको पेड़-पौधों के बदले सिर्फ दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ नज़र आएंगे. अगर आप ट्रैकिंग का प्लान बना रहे हैं, तो ये एडवेंचर ट्रिप के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है.

केदारकंठा

भारत की सबसे फेमस विंटर ट्रैकिंग लिस्ट में केदारकंठा का नाम आता है. उत्तराखंड में मौजूद केदारकंठा भारत के सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. सर्दियों में केदारनाथ बेहद खूबसूरत लगता है. इसकी खूबसूरती देखने के लिए ही लोग दूर-दूर से आते हैं. यहां आप ट्रैकिंग का मजा उठा सकते हैं.